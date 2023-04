Vacina contra a gripe pode reduzir o risco de infarto e AVC, aponta estudo

A gripe é uma doença que pode ser extremamente perigosa, especialmente para pessoas com maior risco de complicações, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com condições médicas crônicas. Por isso, a vacinação contra a gripe é altamente recomendada para proteger as pessoas contra a doença e suas consequências.

A médica e diretora da clínica de vacinas Salus Imunizações, Marcela Rodrigues, explica que além de ajudar a prevenir a gripe, a vacinação contra a gripe pode ter outros benefícios para a saúde, como reduzir o risco de infarto. Isso acontece porque a gripe pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, como o infarto, especialmente em pessoas com maior risco de doenças cardíacas, como idosos, diabéticos e pessoas com pressão alta.

Um estudo realizado em Taiwan mostrou que a vacinação contra a gripe reduziu o risco de AVC em cerca de um terço entre os idosos. Outro estudo realizado em um hospital nos Estados Unidos mostrou que a vacinação contra a gripe estava associada a uma redução significativa no risco de AVC em pacientes com diabetes.

Outro estudo de 2018 mostrou que a vacinação contra a gripe estava associada a uma redução significativa no risco de infarto agudo do miocárdio (IAM ) em pessoas com mais de 35 anos de idade. Outro estudo, realizado em 2019, mostrou que a vacinação contra a gripe reduziu o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes.