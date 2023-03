Rosto Ozempic: de emagrecimento a rosto envelhecido

O Ozempic, remédio que é receitado para quem tem diabetes tipo 2, vem sendo muito utilizado, causando emagrecimento rápido. Mais recentemente vem sido relatado também o efeito colateral de envelhecimento do rosto.

Para a dermatologista Ana Claudia Dal Magro, o Ozempic tem sua indicação bem estabelecida , o que acontece é que as pessoas acabam comprando sem orientação ou indicação correta. "A rápida perda de peso leva à perda de volume no rosto - as gorduras faciais que mantem o rosto estruturado, mas também pode afetar o colágeno e a elastina da pele, visto que não é incomum haver uma nutrição inadequada durante seu uso", afirma.