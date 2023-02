Pular corda melhora resistência e coordenação, além de emagrecer

Pular corda é aliada das pessoas que têm doenças cardiovasculares como hipertensão, ou de quem deseja preveni-las, pois aumenta os batimentos e melhora o sistema cardiovascular (foto: David Mark/Pixabay ) Pular corda é uma brincadeira divertida, mas também faz bem à saúde. Isso porque o exercício é um aliado do emagrecimento, além de melhorar a resistência, a coordenação e o equilíbrio enquanto fortalece músculos de todo o corpo. Outra vantagem é que se trata de uma atividade acessível, já que pode ser praticada em qualquer lugar e depende de apenas um equipamento cujo valor parte de R$ 15.





A modalidade também é uma aliada das pessoas que têm doenças cardiovasculares como hipertensão , ou de quem deseja preveni-las, pois aumenta os batimentos e melhora o sistema cardiovascular. Além disso, ela melhora a densidade óssea, reduzindo as chances do desenvolvimento de osteoporose.

Ainda que seja uma brincadeira de criança, pular corda requer alguns cuidados, afinal, é um exercício de alta intensidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda no máximo 30 minutos dessa modalidade diariamente, mesmo assim, é necessário começar aos poucos, respeitando os limites de cada.

“Para começar, o ideal é intercalar 30seg de corda com um minuto de descanso, em treinos de até 15 minutos. Conforme a resistência for aumentando, é possível ir retirando os períodos de descanso e aumentando a duração dos treinos. Também é necessário estar atento à posição do corpo: postura ereta e abdômen contraído”, orienta Mônica.

Variar o exercício: pular em apenas um pé

Outra recomendação é que os saltos devem ser de no máximo cinco centímetros, isto é, baixo, usando as pontas dos pés para descer. Assim, o indivíduo evita o cansaço e fraturas. Com o tempo, é possível variar o exercício, por exemplo, pular em apenas um pé, cruzar os braços entre os pulos e dar duas voltas com a corda em um único pulo.

Para evitar danos ao corpo, é essencial escolher um tênis apropriado, com um bom sistema de amortecimento para absorver os impactos dos pulos. O tamanho da corda também deve ser adequado à altura da pessoa - para quem tem até 1,50 m, a corda deve ter 2,45 m; para praticantes de 1,51 m a 1,8 m, a corda deve ter 2,65 m, e para indivíduos acima dessa altura, o equipamento deve ter 2,8 m.