Osteoporose: como evitar lesões e manter a saúde óssea

À medida que a população envelhece e adquire hábitos pouco saudáveis, as estruturas ósseas podem ser comprometidas. De acordo com dados divulgados pela Federação Internacional de Osteoporose (IOF), mais de 10 milhões de pessoas sofrem da doença no Brasil, caracterizada pela baixa densidade óssea, responsável por tornar essas estruturas porosas, frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Ainda de acordo com o órgão, em todo o mundo, a cada cinco homens, um apresenta lesões ósseas. Para mulheres, o número é ainda maior: uma a cada três mulheres sofre com problemas de saúde musculoesquelética como consequência do avanço da osteoporose









Atividades físicas com peso









Os ganhos à saúde trazidos pela prática de atividades físicas são inúmeros, inclusive para as estruturas ósseas. Se feitos com peso, como é o caso da musculação, essas atividades ajudam a fortalecer os músculos e reduzem os impactos da rotina diária sobre os ossos e as articulações. Para quem não gosta de frequentar as academias, atividades que utilizam o peso do próprio corpo, como caminhadas, também são indicadas.





Alimentação saudável









Seguir uma dieta saudável, rica em nutrientes como o cálcio, magnésio, zinco e vitamina D, é essencial para o fortalecimento dos ossos. Enquanto o cálcio é responsável por garantir a rigidez dessas estruturas, uma absorção efetiva só acontece quando combinado com os demais minerais e vitaminas. Consumir alimentos como diferentes tipos de leite e derivados, vegetais verde escuros, castanhas e sementes como o gergelim e a linhaça, além de suplementos alimentares, pode ajudar a manter o percentual diário recomendado para evitar futuras lesões.





Consultas médicas e exames regulares





Assim como as consultas frequentes com os demais especialistas, visitas periódicas ao médico reumatologista e ortopedista são essenciais para o acompanhamento da saúde óssea. Principalmente em casos de pacientes com histórico familiar. Exames físicos e outros mais específicos, como a densitometria óssea, podem ser feitos anualmente para avaliar a densidade das estruturas e permitir o diagnóstico precoce da doença.





Adaptação do ambiente doméstico





A prevenção das lesões começa em casa. Um ambiente doméstico seguro, livre de áreas derrapantes e degraus, adaptado com barras de apoio no chuveiro, por exemplo, pode garantir um menor risco à ocorrência dos acidentes.





Consumo excessivo de substâncias e medicamentos





É preciso também atenção ao consumo excessivo de substâncias como o café – que pode ser um bloqueador da absorção de cálcio – bebidas alcoólicas, cigarros e medicamentos, como sedativos e analgésicos, que podem afetar o equilíbrio e levar a quedas.