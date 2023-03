Estudo aponta que horário do treino influencia na queima de gordura

Para especialistas, o que exerce maior influência na queima de gordura é a intensidade e a frequência do treino (foto: Meng Tang/ Pixabay ) De acordo com um estudo publicado na revista científica PNAS no dia 13 de fevereiro, o horário em que uma pessoa se exercita pode aumentar a queima de gordura no corpo. Os pesquisadores do Karolinska Institutet, na Suécia, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, por meio de testes em camundongos, verificaram que a atividade física em diferentes momentos do dia, pode afetar o corpo de maneiras diferentes. Isso porque os processos biológicos dependem do ritmo em que o organismo executa as funções ao longo do dia. No entanto, para o personal trainer Caio Signoretti e o médico pós-graduando em medicina do esporte Hugo Gatto, o horário não deve ser fator determinante para se exercitar e sim a intensidade e frequência.





Os pesquisadores concluíram que a atividade física no final da manhã resultou em uma maior taxa metabólica nos roedores: eles apresentaram uma elevação da expressão de genes envolvidos no gasto do tecido adiposo e na termogênese do que os camundongos que treinaram no final da noite.





Queima calórica

Para Signoretti, no entanto, o horário em que uma pessoa treina não é o que vai ditar a queima calórica . ” Um bom treinamento se resume em alta frequência, intensidade e coerência, sob orientação de um profissional. Às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas querendo achar algumas melhorias para se beneficiarem. Mas dependendo da rotina e até do nível de energia que alguém tem em determinada hora do dia, treinar de manhã pode ser muito pior em termos de intensidade e logística do que treinar à noite ou em outra hora”, diz o personal.





No entanto, Caio orienta que, caso alguém tenha a liberdade de escolher um horário para treinar, é preferível que seja pela manhã. "As chances de desistir são menores. Existem alguns estudos que mostram que a força de vontade e o poder de decisão vão diminuindo ao longo do dia. Ninguém acorda, por exemplo, já dizendo que vai fazer tudo errado, comer mal e pular o treino", pontua Signoretti.

Hugo Gatto complementa explicando que o melhor horário de treino é aquele que a pessoa pode manter consistentemente a longo prazo e que permita atingir os objetivos de condicionamento físico. “Se o objetivo for maximizar a queima de gordura, pode ser benéfico programar sessões de treino para as primeiras horas da manhã. O metabolismo basal é geralmente mais baixo durante à noite, então o exercício matinal pode ajudar a estimular o metabolismo e aumentar a queima de gordura durante todo o dia".