Atividade física após os 60 evita doenças e promove envelhecimento saudável

Com o avanço dos tratamentos médicos e na área da tecnologia, os brasileiros e a população mundial estão vivendo mais . Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os idosos são 14,7% da população do Brasil, um aumento de 39,8% entre 2012 a 2021. Estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que o Brasil será o sexto país com o maior número no mundo, até 2025, de indivíduos na terceira idade.Quando se celebra o Dia Internacional do Idoso , neste sábado (1/10), é interessante lembrar como a atividade física age de forma benéfica para o organismo, em qualquer idade, mas principalmente para chegar bem a uma fase da vida mais avançada. Os exercícios liberam neurotransmissores, como a endorfina e a serotonina, substâncias do prazer, que motivam o cérebro a continuar fazendo atividade física, bem como diminuem a ansiedade melhoram o humor , o sono e a saúde mental "A população brasileira está envelhecendo. Se as pessoas assumirem uma postura preventiva e buscarem praticar exercícios físicos, isso pode contribuir muito para um envelhecimento com mais qualidade de vida", comenta Nicolas Drumond Carvalho, médico de família da operadora de planos de saúde Usisaúde.O aposentado Orlando Procópio dos Santos, de 66 anos, é um exemplo de que nunca é tarde para se exercitar. Foi somente quando estava prestes a completar os 60 que foi convencido pela sua médica a entrar para uma academia. "Nunca gostei, achava coisa de gente rica ou com muito tempo. Quando era mais novo, a única coisa que eu fazia era jogar esporadicamente um futebol com os amigos", lembra.Incentivado a se exercitar, Orlando passou a frequentar a academia três vezes por semana. "Tudo melhorou. Emagreci cerca de 20 quilos, melhorei a autoestima, passei a me socializar mais e já não tenho depressão . Isso sem falar nas dores na coluna que reduziram bastante." Ele também relata outras vantagens da atividade física. "Estou com a diabetes controlada, ganhei preparo físico e me sinto em forma. Todos os meus exames estão muito bons", declara.Que a prática de atividade física previne doenças e está associada a um envelhecimento saudável é senso comum. No entanto, quem passou dos 60 anos ainda enfrenta receios e tabus para começar a se movimentar. Os principais questionamentos são: não estou velho para praticar atividades físicas? Posso fazer exercícios mesmo com essa idade? Não é arriscado? Posso me machucar?Para o médico da família, a atividade física é indicada para qualquer idade e, principalmente, para os idosos. "No caso da terceira idade, é preciso ter um acompanhamento mais rigoroso, mas nada impede a prática de exercícios. Pelo contrário, quem se movimenta nessa fase evita uma série de doenças e pode ter uma vida mais saudável", pontua Nicolas Carvalho. O importante é levantar do sofá . A recomendação da OMS é que, a partir dos 65 anos, a atividade física seja realizada pelo menos três vezes por semana em uma intensidade que varie de acordo com as condições de saúde e de mobilidade de cada indivíduo. O ideal, segundo a organização, são 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividades intensas por semana.Na terceira idade, o organismo sofre com danos causados pelo tempo, como o enfraquecimento dos músculos, redução da agilidade e flexibilidade, perda de equilíbrio e da resistência muscular. Quem pratica exercícios físicos regularmente consegue amenizar essas perdas e levar uma vida com mais saúde e bem-estar.Estudo realizado por pesquisadores britânicos e publicado no British Journal of Sports Medicine demonstrou a importância da atividade física para idosos. Segundo a pesquisa, 30 minutos de atividades de baixa intensidade diária já são suficientes para reduzir o risco de morte em 17% das pessoas idosas. Em atividades moderadas ou intensas esse índice é de 33%. Depois dos 70 anos, a redução no risco de morte pode alcançar os 70%.