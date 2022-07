Acordar às 6h44 pode garantir bom humor o dia todo. Entenda a fórmula!

(foto: Freepik/Dragana_Gordic)

Fórmula matemática desenvolvida por Anne-Marie Imafidon mostra a melhor rotina matinal para começar o dia de bom humor (foto: Reprodução/SWNS)

Acordar de bom-humor é uma das melhores maneiras de aproveitar bem o dia e conseguir fazer todas as atividades diárias de maneira eficiente e produtiva. Encontrar essa rotina ideal para passar o dia bem-humorado não é simples mas, de acordo com uma pesquisadora e matemática britânica, é possível ter uma fórmula matinal perfeita para ficar sem mau humor.A fórmula matemática desenvolvida por Anne-Marie Imafidon foi criada após um estudo que envolveu dois mil adultos do Reino Unido e identificou que o horário perfeito para levantar é às 6h44.No entanto, a rotina vai além da hora de despertar. Segundo Anne-Marie, é preciso ficar na cama até as 7h12, dando tempo de se espreguiçar. Na sequência, o ideal é fazer 21 minutos de exercício, passar 10 minutos embaixo do chuveiro e fazer um café da manhã de 18 minutos.Apesar disso, a pesquisadora garante que, mesmo seguindo a rotina, o ideal é manter as oito horas de sono todas as noites, mas ela acredita que os horários para cada atividade possam ser adaptados dependendo da rotina de cada pessoa."Nem todo mundo tem a mesma rotina, mas uma combinação de diferentes elementos deve ser a chave para 'sair da cama do lado certo' - especialmente depois que tantos de nós admitem acordar regularmente de mau humor", pontua ela.Segundo Anne-Marie, os dados computados mostram que 29% dos adultos começa o dia de mau humor , em média. Ela também mostrou que 36% dos participantes acreditavam que estavam presos em uma rotina matinal. Os dados mostram ainda que 25% das pessoas ficam cansadas boa parte da manhã. Entretanto, para 28% não fazer uma boa refeição no início do dia garantem um mau humor.representam os minutos gastos no banhosão os minutos gastos no exercíciorepresentam os minutos gastos tomando café da manhãsão as horas gastas dormindoé a diferença (em horas) entre quando você sai da cama e 7h12 (horário ideal de levantar)são os minutos gastos em qualquer outra atividade única de 'preparação', dividido por 2 (por exemplo, ler as notícias, meditar)baseado no número ideal de minutos para ficar pronto em média, que foi identificado pelo estudo