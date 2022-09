Idoso tem reversão de sintomas de Alzheimer com óleo de cannabis

(foto: Reprodução/Freepik/@jcomp)

Em estudo pioneiro no Brasil, o uso de óleo de cannabis está sendo testado em pessoas diagnosticadas com Alzheimer no Paraná, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Após 22 meses de acompanhamento, Delci Ruver, de 78 anos, teve reversão dos sintomas. Foram observados melhoras no humor Para acessar o produto, os pesquisadores contam com o apoio da Abrace, primeira instituição do país autorizada pela Justiça para cultivar maconha medicinal . Em 2017, Delci passou a usar diariamente 500 microgramas de extrato de cannabis, com maior concentração de THC. Atualmente, ele continua utilizando gotas antes de dormir.A farmacêutica Ana Carolina Ruver Martins é neta de Delci e começou os estudos com cannabis em pacientes com Parkinson . Em entrevista à Folha de Londrina, a pesquisadora disse que se reuniu com outros cientistas para elaborar um protocolo de pesquisa para pacientes com Alzheimer, diante da progressão da doença no avô."A doença de Alzheimer evolui muito rápido. Em aproximadamente em cinco anos após o diagnóstico, o paciente tem perda cognitiva significativa. Esse dado é importante porque nenhum medicamento convencional disponível hoje é capaz de barrar a progressão da doença, além do fato de não promover uma recuperação da autonomia, como observamos nesse paciente", explicou a farmacêutica à Folha de Londrina.A pesquisadora destacou que, quando o THC e CBD são combinados, é possível observar efeitos neuroprotetores das substâncias. No segundo semestre de 2021, 28 pacientes com Alzheimer passaram a ser acompanhados para a pesquisa.