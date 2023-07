3 motivos para fugir da preguiça e continuar a treinar no inverno

Ao praticar exercícios no frio, está proporcionando sua dose de endorfina, ajudando a combater o estresse, a ansiedade e melhorando o humor (foto: Canva/Divulgação)

Treinar no inverno é um desafio para grande parte das pessoas, afinal, é comum associar as baixas temperaturas com preguiça, cobertor e dormir até mais tarde. No entanto, de acordo com estudo recente feito pela Cleveland Clinic, o sedentarismo aumenta 500% o risco de mortalidade relacionada a todas as causas, em comparação com pessoas ativas. Ainda segundo a pesquisa, ser sedentário pode ser mais prejudicial do que fumar, ter doenças cardíacas e até mesmo diabetes