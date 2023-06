Diabetes e a alimentação saudável como chave para o cuidado

683

(foto: Pixabay)

Em 26 de junho foi o Dia Mundial da Diabetes, uma data importante para conscientizar a população sobre essa doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) mostram que o Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes, totalizando cerca de 16,8 milhões de pessoas, entre 20 e 79 anos, e esse número pode chegar a 21,5 milhões em 2030.

O nutricionista Paulo Peçanha comenta que uma alimentação saudável é a chave para o cuidado com a diabetes e deve ser composta por verduras, legumes e alimentos integrais, ricos em fibras e com baixo índice glicêmico. Esses alimentos ajudam a reduzir a carga glicêmica da refeição.





"A alimentação desempenha um papel fundamental no manejo da diabetes. É essencial escolher alimentos que ajudem a controlar os níveis de açúcar no sangue, fornecendo nutrientes importantes para o organismo", destaca.





"É importante incluir, por exemplo, vegetais, como brócolis, espinafre, couve-flor e abobrinha, na dieta diária. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras, além de possuírem baixo teor de carboidratos. Eles auxiliam no controle da glicemia e fornecem nutrientes essenciais para a saúde geral do indivíduo", completa.





O nutricionista explica que o ômega-3 é um ácido graxo benéfico para o coração e pode ajudar a reduzir o risco de complicações associadas à diabetes, como doenças cardiovasculares e pode ser encontrado nos peixes como salmão, sardinha e atum. Outra dica que o profissional dá é o consumo de grãos integrais, como aveia, quinoa e arroz integral.









"Esses alimentos são ricos em fibras e ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue , além de proporcionarem uma sensação de saciedade por mais tempo", enfatiza.





"Em relação às frutas, o ideal é o consumo moderado daquelas com baixo índice glicêmico, como maçãs, peras e frutas vermelhas. Elas são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes, e seu consumo moderado pode ser uma opção saudável para pessoas com diabetes", conclui.