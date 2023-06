Anvisa aprova vacina contra todos os sorotipos da dengue

683

A dengue representa uma ameaça significativa à saúde pública em mais de 125 países (foto: Pixabay)





Aprovada no Brasil a vacina qdenga (TAK-003) para a prevenção da dengue, causada por qualquer um dos quatro sorotipos do vírus, em indivíduos de 4 a 60 anos de idade. A vacina foi desenvolvida pela empresa Takeda e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com base nos resultados de 19 estudos de fases 1, 2 e 3 com mais de 28 mil crianças e adultos, incluindo um estudo de grande importância com seguimento de dados clínicos por quatro anos e meio, que mostraram eficácia sustentada e sem riscos de segurança importantes.

A médica e diretora da Salus Imunizações – Clínica de Vacinas, Marcela Rodrigues, informa que a dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que representa uma ameaça significativa à saúde pública em mais de 125 países, incluindo muitos na América Latina. A dengue hemorrágica tornou-se uma das principais causas de hospitalização e morte entre crianças e adultos em alguns dos países da região.

A aprovação de uma vacina segura e eficaz que não exija testes sanguíneos pré-vacinação é importante para ajudar a reduzir barreiras potencialmente críticas ao acesso e à administração da vacina em larga escala para a população brasileira. Acredita-se que a TAK-003 juntamente com os métodos de controle do vetor, tenha potencial para se tornar um importante pilar do Programa Nacional de Combate à Dengue, beneficiando a população exposta elegível à vacinação e ajudando a reduzir seu ônus sobre o sistema de saúde.

Vacina baseada no sorotipo 2 com vírus vivo e atenuado

A vacina é aprovada para uso em indivíduos independentemente da exposição anterior à dengue e sem necessidade de teste pré-vacinação. Ela é a única vacina contra a dengue aprovada no Brasil com essa indicação. A vacina é baseada no sorotipo 2 do vírus vivo atenuado da dengue e foi concebida para proteger contra qualquer um dos quatro sorotipos do vírus da dengue.

Os responsáveis pela vacina comentam que, assim que possível, ela estará à disposição do governo brasileiro e dos profissionais de saúde, com a esperança de que possa se tornar uma ferramenta importante para ajudar a combater a dengue como parte de um programa integrado de gestão da dengue, juntamente com o controle do vetor.



Com base nos resultados dos estudos clínicos, espera-se que a vacina possa ter um impacto positivo na incidência de dengue sintomática no Brasil, incluindo casos de dengue que requerem hospitalização. Sua aprovação representa um grande passo no combate à dengue no Brasil e na América Latina.