Vacina contra a dengue chega às clínicas privadas do Brasil

683

Doença já causou mais de 700 mortes no país este ano (foto: Freepik)



O Brasil, onde a dengue é endêmica e tem números alarmantes de casos e mortes a cada ano, terá a partir da próxima semana uma nova arma na luta contra a doença. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( O Brasil, onde a dengue é endêmica e tem números alarmantes de casos e mortes a cada ano, terá a partir da próxima semana uma nova arma na luta contra a doença. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) em março, chegará às clínicas privadas do país. A vacina é a primeira a oferecer proteção contra todos os quatro sorotipos da dengue.

De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina (ABCVAC), o valor da dose deve variar entre R$ 350 e R$ 500, dependendo do estado. Na capital paulista, o preço máximo estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é de R$ 379,40. A Qdenga, que demonstrou eficácia de 80% nos estudos clínicos, pode ser administrada mesmo em pessoas que nunca foram infectadas pela dengue, diferentemente da Dengvaxia, única vacina disponível até então.