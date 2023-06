Vacina contra dengue deve chegar ao SUS em até um ano e meio

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil está prestes a ganhar um reforço significativo no combate à dengue. Estima-se que, em até um ano e meio, a vacina contra a doença estará disponível na rede pública de saúde.O desenvolvimento do imunizante foi conduzido por uma empresa farmacêutica japonesa e apresentou eficácia de 80% durante os estudos clínicos.

A vacina é indicada para a população entre 4 e 60 anos de idade. Com a disponibilização do imunizante no SUS, espera-se que haja uma redução nos casos de dengue no país, contribuindo para a melhoria da saúde pública.Leia também: Com nova fábrica de Aedes aegypti, Brasil ampliará combate a doenças. Enquanto isso, as autoridades de saúde continuam a incentivar a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti , transmissor da dengue, por meio de medidas como a eliminação de focos de água parada e o uso de repelentes.