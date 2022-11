Aedes aegypti se adapta e passa a se reproduzir em água suja também

A sociedade precisa redobrar a atenção, pois o Aedes aegypti tem se adaptado e descoberto novas formas de se reproduzir (foto: Luis ROBAYO/AFP )





Levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) aponta que as notificações da doença no Brasil subiram quase 185% entre janeiro e outubro deste ano na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado, alcançando a marca de 1,3 milhão registros. Nesse período, houve 909 mortes.





Leia também:



Segundo Natalia Verza Ferreira, é importante um esforço coletivo, que deve reunir a população, empresas e o poder público. Os principais sintomas da dengue A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, variando desde casos assintomáticos a quadros graves, inclusive óbitos. Nos casos sintomáticos pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.

A dengue pode evoluir para remissão dos sintomas, ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação, para que as intervenções sejam oportunas e os óbitos não ocorram. Febre alta - 38.5ºC

Dores musculares intensas

Dor ao movimentar os olhos

Mal-estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo. Para a doutora em genética e biologia molecular, além dos cuidados diários para evitar o acúmulo de água em lugares ou objetos que podem se tornar criadouros, "é preciso atualizar os protocolos de controle do Aedes aegypti descritos no Programa Nacional de Combate à Dengue (PNCD), incorporando soluções sustentáveis que já foram, inclusive, aprovadas para uso no Brasil, como o Aedes do Bem - inseto com genes autolimitantes que auxilia no controle do mosquito Aedes Aegypti de forma segura e ambientalmente sustentável".Leia também: 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir na pandemia. Segundo Natalia Verza Ferreira, é importante um esforço coletivo, que deve reunir a população, empresas e o poder público.





A temporada de chuvas está se aproximando e o Brasil está em alerta diante do aumento no número de casos de dengue este ano em relação a 2021. Segundo Natalia Verza Ferreira, cientista, doutora em genética e biologia molecular e diretora da Oxitec do Brasil, a sociedade precisa redobrar a atenção,"pois o Aedes aegypti tem se adaptado e descoberto novas formas de se reproduzir, inclusive em água suja, o que não ocorria há alguns anos".Com isso, as notificações de contaminação pelas doenças transmitidas pelo mosquito (dengue, zika febre amarela urbana ) têm aumentado.