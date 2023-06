Ministério da Saúde planeja substituir vacina oral da poliomielite por injetável

683

Gotinhas podem ser substituídas por injetável (foto: Freepik)

O Ministério da Saúde estuda alterar a forma de aplicação da vacina contra a poliomielite, substituindo as conhecidas gotinhas pela versão injetável. A vacina oral entrou em vigor no Brasil na década de 1960. Contudo, a figura do Zé Gotinha, criado em 1986 para apoiar as campanhas de combate à doença, não será afetada pela mudança.









Isabella Ballalai, médica pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), informa que essa mudança já é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A vacina oral da poliomielite é composta pelos vírus da pólio vivos e enfraquecidos, que se proliferam no intestino do vacinado sem causar a doença e são posteriormente eliminados nas fezes. No entanto, em situações raras, o vírus vacinal pode sofrer mutações dentro do organismo do vacinado e adquirir a capacidade de causar doença em pessoas não vacinadas após ser eliminado pelas fezes.









Com a baixa cobertura vacinal, indivíduos não vacinados podem contrair o vírus presente nas fezes e adoecer devido ao vírus 'mutante'. Porém, aqueles que foram vacinados não sofrem consequências. A vacina injetável, por sua vez, é produzida com o vírus inativado e não tem potencial para causar doença. Ballalai acrescenta que a OMS aconselha que países como o Brasil adotem a vacina inativada (injetável) sempre que possível. A SBIm também recomenda que essa seja a opção preferencial na administração de todas as doses.





'Se trata de uma mudança que já foi implementada em diversos países. Existe a possibilidade de retorno do vírus ao Brasil. Evitar a introdução de mais vírus no ambiente, que possui baixa cobertura vacinal, representa um risco menor. Estamos diante de uma nova realidade', explica Ballalai. O Ministério da Saúde ainda debaterá o assunto na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI).





O Brasil enfrenta o risco de retorno da poliomielite. Em setembro do ano passado, a Organização Pan-Americana para a Saúde (Opas) classificou o país como de alto risco para a doença. O alerta se deve à cobertura vacinal inferior a 95% em crianças menores de cinco anos, o que pode permitir a reintrodução do vírus. A poliomielite pode levar à paralisia irreversível em alguns casos, mas é prevenível através de uma vacina disponível desde 1955.



LEIA MAIS: Baixa adesão vacinal para poliomielite no país preocupa especialistas





Apesar da possível mudança na vacina, o personagem Zé Gotinha não será afetado. Criado em 1986 como uma gota para campanhas contra a poliomielite, ele se tornou o símbolo da vacinação no Brasil. O objetivo de sua criação era tornar o processo de vacinação mais atraente para as crianças. O país conseguiu erradicar a doença na década de 1990.