Dengue ou febre maculosa? Aprenda a diferenciar sintomas

A febre maculosa e a dengue têm alguns sintomas em comum, por isso, o médico de família Daniel Amaral reitera que o diagnóstico preciso só é feito a partir de exames laboratoriais e expertise médica (foto: Victoria_Regen/Pixabay )









Os casos de febre maculosa fizeram com que a população ficasse em alerta. O porém é quando o surto ocorre em um período no qual os casos de dengue são esperados. Inclusive, Campinas vive uma epidemia da arbovirose , enquanto a cidade de São Paulo tem a maior quantidade de casos desde 2016. Com as duas doenças ativas, saber distinguir os sintomas é uma etapa importante para buscar atendimento e não entrar em pânico. Para ajudar a população a entender melhor as diferenças entre os sintomas, Daniel Amaral, médico de família da Sami, operadora que é a revolução dos planos de saúde, detalha as particularidades de cada doença.

“A febre maculosa e a dengue têm alguns sintomas em comum e ambas causam manchas vermelhas na pele, mas há algumas diferenças entre os desconfortos”, comenta Daniel Amaral. No caso da febre maculosa, o indivíduo pode ter inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, que costumam aparecer após o quinto dia dos sintomas. Além disso, a enfermidade também pode causar manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos (não coçam, mas podem aumentar e atingir os braços, palmas das mãos e as solas dos pés). No da dengue , os sintomas singulares envolvem manchas vermelhas na face, pescoço e tórax acompanhadas de coceira, erupções que podem ser observadas antes ou durante a efervescência da febre.

Ao se deparar com uma lesão de picada de algum inseto ou parasita, as pessoas podem ficar na dúvida sem saber qual animal pode tê-las picado. Para evitar conclusões precipitadas, é importante saber que o pernilongo e o carrapato deixam erupções distintas na pele. No caso, a picada do pernilongo deixa pequenas protuberâncias circulares que ficam avermelhadas e causam coceira intensa. Já a picada do carrapato também coça, mas o seu tamanho é bem maior do que a picada do pernilongo, pode ter centímetros de tamanho e se assemelha a um alvo avermelhado.

Dor atrás dos olhos

De acordo com o médico, o desconforto de dor atrás dos olhos é uma característica comumente descrita por pessoas infectadas pela dengue. Sendo assim, esse não é um dos sintomas comuns em casos de febre maculosa. Geralmente, a febre maculosa causa dor intensa em toda a cabeça.

Local de transmissão

No caso de aparecimento de sintomas, é interessante relembrar os locais visitados recentemente. Tal exercício é importante, pois o habitat natural do carrapato são zonas rurais e de mata: "Inclusive, todos os casos de febre maculosa de Campinas são decorrentes de um único local. Sendo assim, caso o indivíduo tenha alguns desconfortos, mas não tenha ido ao evento na cidade, a possibilidade de que seja febre maculosa é baixa”, tranquiliza o doutor. De qualquer forma, Daniel Amaral reitera que o diagnóstico preciso da febre maculosa e da dengue só é feito a partir de exames laboratoriais e expertise médica.