Alimentação saudável diminui o risco de varizes

(foto: Drogaria Santo Remédio/Divulgação)

Laranja, limão, kiwi, morango. São ricos em vitamina C, que auxiliam no fortalecimento da parede dos vasos sanguíneos;

Salmão, atum, sardinha, sementes de chia. Ricos em ômega 3. Ele torna o sangue mais fluido e facilita a circulação;

Folhas de beterraba, abacate, iogurte. São alimentos ricos em potássio. Ele auxilia na eliminação e regularização da água nas células do corpo, diminuindo o inchaço.

Existem diversas razões de risco envolvidos no aparecimento das varizes . Entre os principais, estão a predisposição genética, sedentarismo, obesidade, gravidez e uso de pílulas anticoncepcionais. Além desses, a alimentação influencia no funcionamento de todo organismo, inclusive na saúde vascular. Manter uma dieta saudável pode prevenir diversas condições, inclusive diminuir as chances de desenvolver varizes.O médico angiologista Guilherme Jonas, especialista em cirurgia vascular, explica que os problemas da circulação arterial são causados pelo acúmulo de gordura na parede das artérias, a aterosclerose. "Quando as placas de gordura dentro das artérias são formadas, o sangue tem dificuldade de chegar aos órgãos e levar o oxigênio e nutrientes da alimentação. Ao não receber sangue arterial, as células podem morrer e acarretar em doenças graves, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (ou derrame cerebral), por exemplo.Por isso, uma dica do especialista é evitar o consumo excessivo de alimentos gordurosos. "A principal recomendação é diminuir a ingestão de gorduras ruins, como o colesterol, as gorduras trans e saturadas. Por outro lado, é ideal aumentar a ingestão de gorduras boas. Elas aumentam o HDL-colesterol (colesterol bom) e diminuem a formação das placas de gordura nas artérias. Essas gorduras boas podem ser encontradas em óleos vegetais, como o azeite de oliva e nas castanhas", citou o angiologista.O médico alerta que a ingestão de sal, em excesso, também deve ser evitada, já que aumenta a pressão arterial e pode danificar a parede das artérias, além de intensificar a deposição das gorduras.O especialista lista alguns alimentos que ajudam a manter a saúde vascular em dia.