Jejum intermitente realmente funciona? Essa prática é segura para todos?

O nutricionista Thiago Cunha, sócio da Clínica Be Light, e especialista em performance, emagrecimento e longevidade, explica que, no jejum intermitente, a perda de peso ocorre devido ao déficit calórico que funciona de forma mais intensa, já que o organismo tem uma baixa calórica de maneira mais severa: “Quando o corpo entre em déficit calórico, ou seja, começa a gastar mais calorias do que ele ingere, esse déficit calórico faz com que haja a perda de peso ”, explica. Ele ressalta que é importante lembrar que nessa estratégia ocorre a perda de peso - e não necessariamente só de gordura.