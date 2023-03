Vídeos educativos: crianças ressaltam respeito aos direitos femininos

Imagem do vídeo "A Princesa que virou jogadora de futebol": manifestação genuína das crianças (foto: Arquivo Pessoal)











Sobre a realidade da luta pelo dia das mulheres, lembrado internacionalmente em 8 de março, é importante salientar que a data é uma oportunidade de refletir sobre a educação que começa logo na infância. Entre as animações criadas nesse pelo programa De Criança Para Criança, que estão disponíveis no canal no YouTube, várias tratam do tema sob a perspectiva dos pequenos.

Para o cofundador do Programa, Vitor Azambuja, os vídeos são manifestações genuínas de crianças que devem ser estimuladas desde cedo, “são vídeos criativos, feitos por crianças que devem ser estimuladas para que elas possam levá-las para seu cotidiano, de sua família, de sua comunidade e da sociedade. A construção dessa sociedade justa que todos nós queremos, e isso começa com a boa educação das crianças, e plataforma".

Crianças protagonistas

Ainda segundo Azambuja, é preciso garantir ferramentas para que as crianças sejam protagonistas de sua história e de transformações sociais. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, aponta que o. desde 2019, quando pela primeira vez a pesquisa conseguiu separar os dados do crime de estupro do crime de estupro de vulnerável, pudemos enxergar que 53,8% desta violência era contra meninas com menos de 13 anos. Esse número sobe para 57,9% em 2020 e 58,8% em 2021.

“Uma dessas animações aborda a história de Malala, do Afeganistão, que virou um símbolo de resistência feminina em todo o mundo. É importante que as crianças estejam atentas a esses significados”, afirmou Vitor.

Animações sobre o respeito às meninas

A Bailarina Que virou Jogadora de Futebol

O Campeonato de Videogame

A Menina Que Lutou por seus Direitos Sobre o De Criança para Criança

O programa De Criança para Criança oferece um leque de metodologias de educação híbrida para escolas de todo o mundo. Do futuro para a escola, a proposta da startup é oferecer às crianças a oportunidade de serem protagonistas, colocando-as no centro da aprendizagem.

Por meio de uma plataforma simples, os professores são orientados a serem mediadores, fazendo com que os próprios alunos desenvolvam conhecimento sobre temáticas diversas. A partir de discussões, constroem coletivamente histórias, fazem desenhos e gravam locuções relativas às narrativas criadas, que posteriormente serão transformadas em animações feitas pelo DCPC, expandindo os horizontes educacionais.





No mês da Mulher, a startup De Criança Para Criança, oferece a oportunidade de crianças de diferentes idades desenvolverem histórias a partir de suas próprias experiências, criando vídeos, desenhando, escrevendo e, principalmente, aprendendo sobre o dia das mulheres e a importância do respeito aos direitos das mulheres e de todas as pessoas.