Crianças e adolescentes são mais vulneráveis a golpes na internet

Segundo o diretor de Red Team da Cipher, Alexandre Armellini, crianças, jovens e idosos são mais vulneráveis a fraudes e golpes na internet , sejam eles iniciados no ambiente virtual e executados no ambiente físico, ou 100% on-line, envolvendo o uso indevido de dados pessoais, fraudes financeiras, divulgação de fakenews e outras finalidades criminosas. “Os bandidos se aproveitam da ingenuidade, impulsividade ou dificuldade com o mundo digital de suas vítimas, para elaborar golpes cada vez mais ousados e sofisticados”.

Telas: uso interfere no sono no aprendizado de crianças e adolescentes

A última edição da pesquisa TIC Kids On-line Brasil, lançada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em agosto de 2022, aponta que o uso das redes sociais é a atividade que mais cresceu entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos no país em 2021, alcançando 78% dos usuários de internet nessa faixa etária (eram 68% em 2019). Os jogos on-line interativos também se destacam no estudo, com 66% dos acessos desse público em 2021, ante 57% mensurados em 2019.