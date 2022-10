Quiropraxia: sentir dor é apenas a ponta do 'iceberg'

(foto: Broto Comunicação/Divulgação. )





Muito popular nos países desenvolvidos, a quiropraxia está entre as três profissões da área de saúde que mais crescem no mundo e a que demonstrou maior seguridade e efetividade no tratamento de lesões mecânicas da coluna, segundo estudos como o “RAND: The appropriateness of manipulation or mobilisation of the cervical spine”, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos.

Bernard Mattei, que também é proprietário da clínica Saúde&Coluna, explica que as dores, que limitam a vida como um todo, são apenas a ponta do iceberg e um pedido de ajuda do organismo. “Infelizmente, hoje, dor nas costas, dor de cabeça ou no pescoço são queixas que as pessoas relevam e convivem como algo do dia a dia, e é justamente por isso que a OMS prevê que mais de 80% das pessoas na fase adulta sofram com dores nas costas regularmente”, afirma.

De acordo com Bernard, apenas no último ano, o Google bateu o recorde histórico de busca pelo termo “dor nas costas” no mundo, indicando a gravidade do problema. “As limitações que a dor traz na qualidade de vida é o que move as clínicas e os especialistas. Tratar a causa da dor, com uma recuperação rápida e eficaz, devolvendo a qualidade de vida à população, é o diferencial que deixa os pacientes extremamente satisfeitos com os resultados. Mais de 90% de nossos pacientes obtêm recuperação extremamente satisfatória.”

Incômodo

E quem é realmente feliz vivendo com dores? É uma missão quase impossível conviver com um incômodo constante que nos limita a fazer atividades diárias. O profissional explica que a quiropraxia trabalha para conseguir devolver vida e felicidade à rotina das pessoas. “Ao tratar a causa das dores nas costas, o organismo volta a funcionar corretamente e assim restaura a saúde. A subluxação vertebral é a principal causa de todo o processo degenerativo da coluna, e uma vez tratada devolve-se a função normal articular, melhorando a postura e eliminando os pinçamentos sobre os nervos.”

O quiropraxista consegue de forma muito eficaz um diagnóstico muito preciso e completo de como está a saúde da coluna vertebral. Assim como o nutricionista consegue saber como está a sua saúde alimentar e traçar um guia de alimentação de acordo com seu perfil, e o cardiologista a saúde do coração, o quiropraxista, da mesma forma, vai fazer isso à população de todas as idades.

“Na consulta, vamos avaliar vários fatores de função da coluna, solicitar exames, e formar um diagnóstico preciso de como está o estado de saúde da coluna. Movimento e posição articular normal é o principal requisito para que a coluna funcione normalmente, até para a nutrição das articulações isso faz toda a diferença. E é justamente isso que nós fazemos através de um plano de tratamento, com análise prévia e posterior para indicar uma manutenção regular caso necessário”, diz Bernard.

Fortes dores de cabeça

Camila Lima, administradora, de 32 anos, procurou a quiropraxia depois de receber um conselho da tia, que já conhecia a prática. Ao procurar o quiropraxista, ficou extremamente feliz com os resultados. “Eu tinha fortes dores de cabeça que me incapacitavam de fazer atividades rotineiras. Tomava muitos remédios e a dor sumia momentaneamente, mas depois voltava”, conta Camila.

Segundo Bernard Mattei, sabe-se que mais de 70% das dores de cabeça podem ter relação causal com problemas de coluna vertebral. Existem cinco hipóteses específicas, todas relacionadas a subluxações vertebrais: pinçamentos sob os nervos, tensão da medula espinhal, tensão da musculatura suboccipital, diminuição do fluxo normal de sangue para a cabeça por compressão da artéria vertebral, e a sobrecarga sobre os discos. “Os resultados do tratamento são extremamente satisfatórios, justamente porque identificam qual dessas causas está relacionada e assim a trata com exames pré-tratamento e pós-tratamento.”

A administradora explica que recebeu o diagnóstico na quiropraxia: um problema na cervical. “Fui diagnosticada com uma inversão de curvatura da coluna. Com as correções e os ajustes, as minhas enxaquecas foram melhorando. Hoje, já nem me lembro da última vez em que tive.” Para Camila, a quiropraxia mudou sua vida da água para o vinho. Segundo ela, além de não depender mais de remédios, também notou uma melhora significativa em dores posturais, no sono e até nas cólicas que sentia.

O quiropraxista Bernard Mattei atende a administradora Camila Lima, diagnosticada com uma inversão de curvatura da coluna: 'Agora, consigo trabalhar, estudar, sair, viver a minha vida normalmente' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) O recado de Camila é o seguinte: “Minhas dores não eram nada agradáveis e a quiropraxia foi uma mudança de vida em relação a isso. Se tem pessoas que sofrem desse mesmo mal ou qualquer outro problema relacionado à coluna, recomendo, de olhos fechados, procurar um profissional da área. Agora consigo trabalhar, estudar, sair, viver a minha vida normalmente”, comenta.

Hábitos comuns que mais prejudicam a coluna

De acordo com o especialista, o grande problema é que não existe uma política de educação em cuidados da coluna vertebral, assim como existe, por exemplo, uma educação em cuidados preventivos de saúde bucal e do coração. Entre os principais hábitos diários que mais prejudicam a coluna vertebral, citados por Mattei, estão uso de celular olhando para baixo, uso de computador em postura inadequada e por longos períodos sem mudar a posição, dormir de barriga pra baixo, uso de colchão e travesseiro inadequados, sedentarismo, estresse e tensão, exercícios em excesso ou feitos de maneira incorreta, entre outros. “A lista é grande, por isso, em sua consulta, o especialista vai avaliar sua rotina e guiar as mudanças necessários”, esclarece.





É importante que você tenha a mesma altura da visão relacionada ao centro da sua tela do computador. Bernard explica que, se você perceber que está olhando para baixo, então é preciso subir a tela até que ela fique alinhada com sua visão. Além disso, também é preciso observar a cadeira, é necessário que ela tenha apoio para os braços, que também apoie os antebraços. “Vale lembrar que, independentemente se a pessoa tiver um bom posto de ergonomia para trabalhar, se ela não se levantar a cada 40 minutos e não fizer pequenas pausas com caminhadas de um minuto, a coluna vai continuar sobrecarregada e a chance de ter problemas articulares continuará grande.”

» Como usar o celular?





Que ficar muito tempo mexendo no celular pode trazer malefícios à saúde não é novidade, mas você sabia que isso também pode trazer graves consequências à coluna? O quiropraxista Bernard esclarece que, ao usar o celular com a cabeça inclinada para frente e para baixo, você pode aumentar em até 27kg a pressão feita sobre os discos da coluna cervical. É importante usar o celular sempre na altura dos olhos. “O principal objetivo é sempre manter o celular o mais próximo da linha dos olhos, através de uma posição na qual você possa apoiar o braço. Um exemplo é utilizar um dos braços como base de apoio cruzando-o embaixo do cotovelo, isso permite que você não fique com a cabeça inclinada, e sim com ela a 90 graus.”

» Cinco motivos para procurar um quiropraxista





Motivo número um: Sentir dores e ficar com a coluna enrijecida ao sair da cama ou ao fazer atividades rotineiras não é normal. Se isso acontece com você, Bernard recomenda procurar um quiropraxista, pois essas queixas têm bons resultados de melhora com o tratamento





Motivo número dois: De acordo com o profissional, a maior parte das dores de cabeça são provocadas por problemas na coluna; portanto, ao sentir dores de cabeça, na nuca, e rigidez da parte superior da coluna cervical, você deve procurar a quiropraxia





Motivo número três: Você percebe alguma alteração ao se olhar no espelho ou em uma foto? “Reparar que tem um ombro mais alto do que o outro, que a barra da calça fica maior de um lado, ou que o saldo do sapato fica mais desgastado de um lado são indicativos de problemas posturais, uma das especialidades da quiropraxia”, diz Mattei





Motivo número quatro: sentir dores ao ficar em pé ou sentado é indicativo de que sua coluna não está funcionando da maneira adequada. A quiropraxia vai ajudar a realinhá-la para que ela cumpra sua função de maneira correta





Motivo número cinco: “Talvez esse seja o motivo mais importante. Independentemente de qualquer coisa, todos precisam fazer a avaliação e manutenção do funcionamento da coluna vertebral com um profissional da quiropraxia”, instrui Mattei.

