Gratidão: a prática que muda vidas

Deborah Dubner (foto: Lc/Divulgação)



Há mais de uma década a psicóloga Deborah Dubner pratica o agradecimento nas redes sociais (#umagradecimentopordia ) e inspira desde amigos mais próximos até pessoas que começaram a segui-la por meio da hashtag. Neste movimento de gratidão, com o desejo de que cada um encontre o seu jeito de agradecer, Deborah juntou reflexões, poesias, emoções e pensamentos na obra “A prática da gratidão”.

Disponível em dois formatos, de bolso e caixinha, a produção é indicada para quem busca autoconhecimento e bem-estar. Os insights permitem que o leitor saia do lugar de “reclamador” e se torne “agradecedor”, além de serem um auxílio para inspirar uma vida mais plena. Com textos que se diferenciam por não serem técnicos, mas sim, poéticos, as obras estimulam e encorajam a prática da gratidão. Deborah, aos poucos, planta e semeia o sentimento de gratidão no coração de quem lê.





Segundo a psicóloga, a prática da gratidão tem o poder de diminuir a ansiedade, tornar as pessoas mais pacientes e bem-humoradas, além de trazer perspectivas mais otimistas sobre a vida.

Especialmente em tempos de perdas, como foi nos últimos dois anos em consequência da pandemia.

Gratidão é uma qualidade que todos possuem, mas usá-la pode se tornar um desafio diário. Afinal, é tão fácil se deixar levar pela enormidade de problemas e obstáculos que surgem todos os dias. Então, como fazer para superar a mania de reclamar a cada nova dificuldade?

Para mostrar que a gratidão é importante na vida de todos, a autora reforça, logo nas primeiras páginas, que existem centenas de formas de agradecer e é com base nestes diferentes prismas que a gratidão será incorporada no corpo e na alma. Cada trecho pode ser lido de forma circular, ou seja, não há preocupação com a linearidade do que é contado.

Além do livro, a psicóloga criou uma caixinha que complementa a obra. O baralho contém 60 cartas para cultivar a prática da gratidão: 52 cartas têm frases inspiradoras e oito são para passar adiante. São mensagens como: agradeço o seu sorriso, seu gesto, seu olhar, suas palavras, seu trabalho. Além de criar o hábito, as cartas criam conexões; deste modo, a gratidão vira uma prática constante e muda vidas.

Ao abranger temas sobre conexão com a fé, dinheiro, relações familiares e autoconhecimento, o livro tece histórias que aconchegam o leitor, como um convite para abraçar cada palavra escrita. Deborah propõe o despertar e a ampliação na forma como enxergamos a vida, tudo sob um olhar motivado pela prática do agradecimento.

“Durante os meus quase oito anos de prática, houve alguns períodos em que foi muito difícil agradecer. Mas eu não desisti. Não é fazer de conta que está tudo bem, isso seria hipócrita. Mas a gente aprende a olhar o bom dentro do ruim. Acolhe a dor e o sofrimento com aceitação e sabedoria, aproveitando cada momento para evoluir”, diz.

(foto: Lc/Divulgação)

serviço





Título: A prática da Gratidão

Autor: Deborah Dubner

Editora: Taygeta

Páginas: 200

Preço: R$ 50 (físico)/R$ 24 (eBook