Alimentação regenerativa e nutritiva: o poder dos superfoods

Existem vários representantes dentro do escopo de superalimentos, como o abacate, tomate, mirtilo e kiwi (foto: Aline Ponce/Pixabay ) Os superfoods são reconhecidos por sua alta concentração de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos essenciais e antioxidantes, que promovem uma sensação de bem-estar físico e uma alimentação mais saudável. Esses alimentos estão presentes em diversas categorias, como, hortaliças, frutas , sementes e oleaginosas.









“Os superalimentos podem ser altamente funcionais para melhorar a qualidade da alimentação e torná-la mais nutritiva. Em conjunto com hábitos alimentares saudáveis e exercícios regulares, eles podem transformar a saúde de uma pessoa”, explica Edgard Calfat, cofundador e sócio da empresa foodtech Mahta, que apresentou ao mercado de alimentos o superfoods em pó, que combina 15 super ingredientes do bioma amazônico.

Existem vários representantes dentro deste escopo de superalimentos. Entre as frutas podem ser incluídos o abacate, tomate, mirtilo, kiwi, e os presentes no bioma amazônico, que fazem parte do Superfoods em pó da Mahta, como o cacau, cupuaçu, açaí, graviola, bacuri e murici.





“Outros alimentos que também entram nessa categoria são as folhas escuras, além da cúrcuma, também chamada de açafrão-da-terra, e o gengibre. Destaco sempre que precisamos nos alimentar com comida de verdade. A escolha da nossa alimentação precisa ser reproduzida no nosso microbioma como funciona no macrobioma da floresta. Tudo vem de dentro para fora, fortalecendo a vida do solo, das bactérias, dos fungos que geram os nutrientes, condições necessárias para a vida acontecer", explica Calfat.

“Nosso produto é baseado em potencializar a biologia individual de cada consumidor, com ingredientes que realmente tenham um grau de pureza certificado. Tão importante quanto se alimentar bem, é imprescindível que tenhamos uma nova visão no planeta, uma modificação dos meios de produção para modelos que beneficiem não só o consumidor, mas também os produtores e o nosso ecossistema”, aponta Max Petrucci, fundador da Mahta.