Alimento 'de ouro' promete fortalecer imunidade e ajudar na perda de peso

Especialista explica a função do pinhão na saúde (foto: Pixabay)

Florescendo no coração das florestas, principalmente na região sul do Brasil, a Araucária (Araucaria angustifolia) se destaca com seus ramos majestosos, protegendo um tesouro precioso: o pinhão. Caracterizado por um sabor amendoado, doce e cremoso, essa semente 'de ouro' tem um papel fundamental não apenas na cultura e culinária brasileira, mas também em benefícios medicinais e na manutenção da vida selvagem.









Além de ser apreciado em várias preparações culinárias, como sopas, cremes, saladas, risotos e doces, o pinhão também é reconhecido por suas propriedades medicinais. Segundo a especialista em plantas medicinais, Denise Luiz, o consumo de pinhão pode fornecer energia , evitar picos de açúcar no sangue e promover a sensação de saciedade, auxiliando na perda de peso.









O pinhão é uma excelente fonte de carboidratos, fibras, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Tem antioxidantes, como a vitamina E, que combatem o estresse e reduzem o risco de danos celulares. As gorduras do pinhão, principalmente insaturadas, possuem ácido graxo ômega-6 e ômega-9, benéficos para a saúde cardiovascular.

Outros benefícios do pinhão incluem auxiliar na digestão, apoiar o sistema imunológico e contribuir para a sustentabilidade ambiental, através da preservação da araucária. As 'pinhas' da araucária, produzidas pela árvore feminina, podem pesar até cinco quilos.





Pesquisas indicam que as araucárias pertencem a um grupo de pinheiros entre os mais antigos do planeta, e que suas folhas serviram de alimento para dinossauros herbívoros. Com até 50 metros de altura e vida longa, podendo viver de 200 a 300 anos, a araucária é um pinheiro que se abre para o sol dos trópicos, com uma copa voltada para cima, diferenciando-se das demais espécies de pinheiros.