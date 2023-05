Xingar pode trazer benefícios à saúde física e mental, apontam estudos

683

(foto: Freepik)

"No último domingo, eu estava no quarto, lendo e estudando, quando ouvi meu marido gritar na sala: "C***! M***! P***!". Preocupada, fui ver o que acontecia e o encontrei reclamando do computador, pois havia perdido duas horas de trabalho. A princípio, pensei que se tratasse de um problema de saúde, mas logo percebi que era apenas irritação por não ter salvo o documento. Depois desse episódio, descobri estudos que mostram que xingar pode ser benéfico para a saúde física e mental."O professor de psicologia no Massachusetts College of Liberal Arts nos Estados Unidos, Timothy Jay, que estuda o tema há mais de 40 anos, afirma que há várias vantagens em usar palavrões. Eles funcionam como válvulas de escape para raivas , dores e frustrações. O psicólogo Richard Stephens, professor da Universidade Keele, na Inglaterra, também constatou que xingar ajuda a lidar com a dor.Quando xingamos, produzimos uma resposta ao estresse que ativa o reflexo defensivo do corpo, provocando uma liberação de adrenalina que aumenta o ritmo cardíaco e a respiração, preparando os músculos para a resposta conhecida como lutar ou fugir. Ao mesmo tempo, ocorre uma reação fisiológica chamada resposta analgésica, tornando o corpo mais resistente à dor.Pesquisas mostraram que pessoas que xingavam ao colocar as mãos em água gelada sentiam menos dor e conseguiam manter as mãos na água por mais tempo do que aquelas que usavam palavras neutras. Outro estudo revelou que ciclistas que xingavam durante provas de resistência tinham mais potência e força do que os que usavam termos neutros. Além disso, foi constatado que pessoas que xingavam ao apertar um torno eram capazes de usar mais força por mais tempo.Xingar também pode ajudar a diminuir a dor em situações cotidianas, como bater o dedo do pé em uma quina ou fechar a porta do carro no dedo, bastando soltar palavrões no lugar de termos neutros.Uma professora de 45 anos relatou que aprendeu a utilizar o "f***" como uma forma de libertação e alívio, após ler os livros 'A Arte de Gozar' e 'Liberdade, Felicidade e f***!'. Ela também menciona que xingar, mesmo em pensamento, é uma forma de colocar a raiva para fora, ajudando a lidar com situações estressantes no trabalho e na vida pessoal.No entanto, surge a questão sobre a existência de palavrões politicamente corretos e se há outras formas de desabafar sem ofender. Por enquanto, o que se sabe é que xingar pode trazer benefícios à saúde física e mental, funcionando como uma válvula de escape e auxiliando no enfrentamento de dores e estresse.