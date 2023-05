Dos remédios às cirurgias: como tratar as dores do joelho

683

(foto: Freepik)

Problema extremamente comum, que causa muito incômodo, a dor no joelho leva diversas pessoas a procurar atendimento médico. "A osteoartrite, um ligamento torcido ou músculo tenso, dano à cartilagem ou tendinite, muitos problemas diferentes podem causar esse tipo de desconforto nas articulações do joelho. Muitas dessas condições podem ser acompanhadas por outros sintomas como inchaço, rigidez e instabilidade na articulação. Isso pode fazer com que atividades cotidianas como caminhar, agachar ou subir escadas se tornem bastante difíceis", explica Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).Existem várias maneiras diferentes de lidar com os sintomas de dor no joelho. "Essas opções variam de alívios caseiros e medicamentos de venda livre a procedimentos ou cirurgias mais invasivas. Além disso, modificações no estilo de vida, como manter um peso corporal saudável, também podem ser extremamente benéficas", diz o médico, que explica o que pode ajudar em cada caso:Imediatamente após o joelho começar a incomodar, existem várias medidas que podem ser feitas em casa para ajudar a aliviar os sintomas, diz Marcos. Embora esses tratamentos possam ser úteis, ainda é importante informar o médico. "Isso é especialmente verdadeiro se os remédios caseiros não forem eficazes ou se a dor piorar progressivamente", aponta o médico. Uma das maneiras mais testadas e comprovadas de lidar com a dor aguda no joelho e o inchaço e a inflamação que geralmente a acompanham é utilizar o princípio RICE. "Este acrônimo significa Rest-Ice-Compression-Elevation. É uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir os sintomas, independentemente da causa", explica.- Comece fazendo uma pausa em qualquer atividade extenuante, especialmente aquelas que causam mais dor no joelho- Faça compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia durante cerca de 20 minutos de cada vez- Enquanto faz isso, eleve a perna para que a gravidade possa ajudar a diminuir qualquer inchaço presente na articulação e no membro. Você também pode apoiar a perna sempre que estiver sentado durante o dia- Utilize uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área. Certifique-se de que essa compressão seja confortável, mas não excessivamente restritiva ou apertada, para evitar interromper a circulação no joelho."Em situações limitadas, uma joelheira também pode ajudar a melhorar a dor que você está sentindo no joelho e adicionar suporte às estruturas danificadas na articulação. Contudo, há evidências mínimas que apóiam o uso de joelheiras para outras condições que causam dor no joelho, como osteoartrite ou degeneração do menisco. Para isso, você precisará da orientação de um médico", explica.Embora não reduza imediatamente os sintomas, uma das maneiras mais eficazes de prevenir a recorrência da dor no joelho é manter um peso corporal saudável . "Isso é especialmente verdadeiro para a dor no joelho causada pela osteoartrite, pois o excesso de peso pode causar press%u014Des indevidas e constantes nas áreas danificadas da articulação. Várias mudanças diferentes no estilo de vida - incluindo modificações na dieta e a introdução de exercícios aeróbicos de baixo impacto (como andar de bicicleta ou nadar ) - podem ajudar a facilitar essa redução de peso", explica o médico.

Anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno e aspirina, podem ser úteis para reduzir a dor no joelho causada por várias condições diferentes. Isso ocorre porque esse tipo de medicamento ajuda a combater a inflamação e diminuir a dor e o inchaço associados à osteoartrite, entorses e lesões da cartilagem. "Esses medicamentos podem ser úteis no tratamento da dor causada por distensões musculares. No entanto, podem interferir na cicatrização do tendão e devem ser usados com cautela nessas circunstâncias. Essa classe de medicamentos pode ter efeitos colaterais significativos, incluindo dor de estômago e aumento do risco de sangramento. Por isso, devem ser tomados na menor dose possível que ainda seja eficaz", explica o médico. O paracetamol é outro medicamento de venda livre que pode ajudar a controlar a dor no joelho.Em certos casos, os medicamentos de venda livre não são eficazes o suficiente para lidar com a dor no joelho. "Dependendo da sua condição específica e de quaisquer outros problemas de saúde, esses medicamentos podem proporcionar maior benefício na diminuição dos sintomas. Anti-inflamatórios não esteroides seletivos podem ser prescritos por médicos, pois são uma classe de medicamentos que trabalham para reduzir a dor, o inchaço e a inflamação no joelho sem causar efeitos colaterais no estômago - fazem isso permitindo a produção de um lipídio protetor do estômago chamado prostaglandina."Esses medicamentos podem ser usados para dor no joelho causada por osteoartrite, danos na cartilagem e entorses de ligamentos. Eles também se destinam a fornecer alívio a curto prazo. No entanto, não devem ser usados para tratar problemas crônicos no joelho", afirma o médico. Analgésicos opioides podem ser indicados em raras circunstâncias quando outros medicamentos não são eficazes. "Essa classe de medicamentos, que inclui medicamentos como hidrocodona, morfina e oxicodona, pode ser benéfica no tratamento de casos (normalmente avançados) de osteoartrite", explica.Uma das opções mais conservadoras e eficazes para melhorar a dor no joelho é a fisioterapia . "Com ela, você construirá força nos músculos do joelho e do quadril, melhorará sua flexibilidade geral e vai estabelecer uma rotina de exercícios aeróbicos, que vão ajudar contra osteoartrite do joelho, tendinite, e na recuperação de lesões não traumáticas da cartilagem e entorses", elucida o especialista.As injeções de corticosteroides (cortisona) às vezes são utilizadas pelos profissionais de saúde para aliviar a dor da osteoartrite ou rupturas degenerativas da cartilagem. "Elas fornecem alívio a curto prazo, mas devem ser inseridas em um contexto para o paciente, que geralmente deve também fazer fisioterapia. Geralmente são administradas de forma pontual para aliviar os sintomas na fase aguda. Além disso, como os corticosteroides podem enfraquecer e potencialmente romper um tendão, eles não devem ser administrados diretamente nessas estruturas para tratar uma distensão ou tendinite", explica. O ácido hialurônico , uma substância alta viscosidade que ajuda a lubrificar uma articulação artrítica, também pode ser usado para tratar a osteoartrite do joelho. "Esse tratamento é administrado na tentativa de reduzir a dor e melhorar a mobilidade geral da articulação", afirma.Quando a dor no joelho é causada por uma ruptura meniscal, pode precisar ser tratada cirurgicamente se as opções menos invasivas não forem bem-sucedidas. Esse tipo de condição é tipicamente tratada cirurgicamente por remoção da porção danificada do menisco (chamada de meniscectomia parcial) ou através da sutura meniscal (chamado de reparo meniscal)."Embora os reparos meniscais tenham melhores resultados a longo prazo do que as cirurgias de meniscectomia e sejam menos propensos a levar à osteoartrite, apenas uma pequena parte das lesões pode ser reparada cirurgicamente. Isso ocorre porque os reparos normalmente podem ser realizados apenas em rupturas no terço externo do menisco, que tem melhor fluxo sanguíneo do que o restante da estrutura", pontua Marcos.Se outros tratamentos conservadores para a dor osteoartrítica do joelho falharem em fornecer alívio da dor e melhora da função, uma substituição total do joelho geralmente é necessária para corrigir o problema. "Essa técnica cirúrgica comum, que envolve a substituição da articulação artrítica por componentes protéticos, demonstrou ser extremamente bem-sucedida na melhora da dor no joelho e no aumento da função geral. Normalmente, a cirurgia é seguida de fisioterapia focada em aumentar a amplitude de movimento do joelho e melhorar a força dos músculos da perna", destaca o médico.O profissional não recomenda o uso sem orientação de suplementos como glucosamina e condroitina. "Acredita-se que essas substâncias, que são encontradas naturalmente no corpo, retardam o dano à cartilagem e melhoram os níveis de dor. Mas, infelizmente, a pesquisa sobre esses suplementos ainda é mista. Acredita-se que eles forneçam alívio temporário da dor da osteoartrite, mas não foram considerados eficazes na resolução ou tratamento da doença. Por isso, antes de apostar em um suplemento ou alguma técnica caseira, o mais importante é buscar ajuda médica, especialmente se a dor perdurar ou não for amenizada", finaliza.