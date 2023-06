Educadora Sexual fala sobre importância da comunicação para a vida sexual

683

Maioria dos problemas no relacionamento são pela falta de diálogo (foto: Freepik)

Existem muitos obstáculos que podem impedir uma vida sexual satisfatória, como o trabalho, filhos e a saúde. No entanto, a especialista em educação sexual Emily Morse argumenta que a falta de comunicação é o maior obstáculo de todos. De acordo com ela, a maioria dos problemas sexuais nos relacionamentos não são realmente sobre sexo, mas sim sobre a comunicação. Em seu livro recém-lançado, 'Smart Sex', Morse explora essa ideia em profundidade.









No 'Smart Sex', Morse explora a ideia do 'estado da união sexual', que é uma revisão mensal que os casais podem fazer para avaliar o que está funcionando, o que não está e para onde as coisas estão indo. Ela sugere que essa discussão não deve durar mais de dez minutos e pode ser tratada como um cuidado preventivo para a vida sexual do casal.





Além disso, Morse enfatiza que o bom sexo não acontece por acaso e discutir sobre sexo não tira sua 'magia'. Ela sugere que os casais devem adotar uma mentalidade de crescimento e estar dispostos a mostrar vulnerabilidade. Morse recomenda fazer perguntas como 'O que posso fazer para tornar o sexo mais agradável para você?' ou 'Posso compartilhar algo que eu gostaria que fizéssemos mais durante o sexo?' para facilitar a conversa.

Morse acredita que idealmente, os casais deveriam começar a prática regular do 'estado da união sexual' no início do relacionamento. No entanto, ela afirma que esse é um hábito que pode ser cultivado com o tempo. Se a conversa se tornar muito difícil ou se o parceiro se recusar a participar, Morse sugere que o casal considere a terapia sexual.