Cansaço excessivo: quando é o momento de investigar?

Fato é que, aparentemente, nunca as pessoas estiveram tão cansadas. É preciso investigar (foto: manbob86 /Pixabay) Vive-se em um ritmo frenético, atualmente. As rotinas estão cada vez mais atribuladas e o senso de urgência é tamanho que o horário do expediente se estende até a hora de dormir. A pandemia também tem sua parcela nesse novo cenário, com os desafios do trabalho home office, hibrido e agora o retorno ao presencial. O limite entre vida pessoal e profissional ficou ligeiramente abalado nesse processo, trazendo um desgaste físico e mental mais evidente, especialmente para aqueles que já testaram positivo para COVID-19.













Leia também: "O cansaço pode ser sinal para diversos problemas, desde pouca água ingerida ao longo do dia e apneia do sono , a questões psicológicas como depressão, problemas cardiovasculares, diabetes, anemia e falta de vitaminas como a D", avisa a médica.Outro fator que Esthela Oliveira destaca e que tem se tornado comum, mesmo após três anos de pandemia, é a chamada Síndrome Pós-COVID, em que um paciente que testou positivo para o vírus continua sentindo os sintomas da doença mais de três meses após a infecção: "Neste caso, os sintomas mais comuns costumam ser confusão mental, problemas de memória e concentração, queda de cabelos e fadiga excessiva".





“Protocolos injetáveis como a soroterapia, são uma excelente opção para quem está sofrendo com a fadiga persistente. Trata-se de uma suplementação de vitaminas, antioxidantes, minerais e aminoácidos por via endovenosa, ou seja, injetado diretamente na circulação sanguínea por meio de uma punção venosa. Neste caso, após uma avaliação bem completa, o paciente recebe um soro preparado de acordo com as suas necessidades”, sugere Esthela Oliveira.

Como diminuir a exaustão