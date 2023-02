Hipersonia: dormir demais pode te deixar cansado?

Hipersonia é uma condição na qual se dorme demais por um período prolongado, seguido de um cansaço anormal durante o dia, o que pode afetar a rotina diária (foto: Dieter Robbins/Pixabay )





A hipersonia é uma condição na qual se dorme demais por um período prolongado, seguido de um cansaço anormal durante o dia, o que pode afetar a rotina diária. Essa condição geralmente é causada por depressão ou distúrbios do humor, que podem ser diagnosticados por um médico ou especialista em sono.

Conheça uma diretriz geral sobre a quantidade de sono ideal com base na idade:

Recém-nascidos: 16-18 horas de sono por noite

Crianças em idade pré-escolar: 11-12 horas de sono por noite

Crianças em idade escolar e adolescentes: cerca de 10 horas de sono por noite

Adultos e idosos: 7-9 horas de sono por noite

Às vezes, há exceções, pois algumas pessoas precisam dormir mais do que outras. Problemas de sono acompanhados de efeitos colaterais durante o dia são geralmente o único motivo de preocupação: "O fato é que dormir demais pode, simplesmente, fazer com que nos sintamos cansados. Logo, o ideal é tentar não dormir por tanto tempo, mantendo a quantidade recomendada de sono", avisa Theresa Schnorbach.



No entanto, se sentir que está lutando para controlar o quanto dorme, ou se algo não parece certo, aqui estão os sintomas de hipersonia:

Dormir por longos períodos durante a noite (mais do que o seu ‘normal’ pessoal)

Ter problemas para sair da cama pela manhã e começar o dia

Tontura que vem e vai ou que dura o dia todo

Problemas de concentração

Mau humor

Como parar de dormir demais?

Botão soneca: resista!



Leia também: "Se está dormindo demais, melhorar seu relacionamento com o despertador ou eliminá-lo completamente da sua vida pode ser de grande ajuda. Está provado que permitir-se acordar naturalmente é o melhor método para acordar pela manhã. Se é uma daquelas pessoas que não consegue viver sem um despertador, considere um com um som de despertar progressivo. É importante sair da cama no momento em que o alarme tocar pela manhã, ou assim que acordar naturalmente, para evitar a tentação de voltar a dormir. Colocar o despertador no lado oposto da sala pode ajudar", destaca a especialista.

Evite ficar acordado nos fins de semana

"Seu corpo entrará em um ciclo de sono/vigília se acordar no mesmo horário todos os dias e for para a cama no mesmo horário todas as noites. Essa rotina diária leva algum tempo para se ajustar, mas pode ser bastante benéfica a longo prazo. Muitos aplicativos e despertadores permitem que você defina um alerta noturno, bem como um alarme para a manhã. Fazer e manter um plano de sono ajudará a parar de dormir demais rapidamente, mesmo nos fins de semana", diz Theresa Schnorbach.





Evite a luz azul antes de dormir

"É bom ler antes de dormir, mas dispositivos como celulares, tablets e e-books devem ser evitados. Não estar exposto à luz azul de aparelhos eletrônicos, bem como a distrações de notificações de celulares, facilitará o adormecimento. As telas eletrônicas emitem luz azul, o que pode atrasar a produção de melatonina indutora do sono e, ao mesmo tempo, aumentar nossa atenção, dificultando o adormecimento", recomenda Theresa Schnorbach.





Não pense demais em dormir demais

"Para aumentar seu sono, é fundamental estar no caminho certo e controlar sua rotina diária. Preocupar-se e pensar demais, por outro lado, irá mantê-lo acordado à noite. Permita-se tempo para se ajustar a novas situações, implementando gradualmente as mudanças. Se algo não funcionar bem imediatamente, tente não ficar muito irritado consigo mesmo. Se tudo o que fez não funcionou, você pode procurar orientação médica", lembra a especialista.

Distúrbios do sono

Embora seu médico possa diagnosticar a hipersonia, às vezes chegar à raiz do problema é um pouco mais difícil. "A razão mais comum pela qual pode começar a dormir demais é devido a um período em que deve não estar descansando o suficiente. Por exemplo, em uma semana em que desregula seu horário e se deita de madrugada ou quando começa a cuidar de um bebê. Seu corpo precisa compensar o sono perdido e acionar o cérebro para dormir demais", explica Theresa Schnorbach.





Além dos sintomais já mencionados, a especialista enfatiza que há certas condições de saúde que também podem fazer com que a pessoa durma demais:

Distúrbios do sono, como apneia do sono e narcolepsia

Ansiedade e depressão

Distúrbios de dor crônica

Obesidade

Doença cardiovascular

Hipertireoidismo

Transtorno Afetivo Sazonal (TAS)

Se sentir que nada funciona mesmo após ter tentado de tudo, é hora de procurar ajuda profissional de um médico especialista.





Dormir demais vez ou outra não é um problema. Adentrar uma madrugada de vez em quando, por exemplo, pode fazer com que você durma demais no dia seguinte. Desde que isso não ocorra com frequência, não há necessidade de se preocupar. Contudo, a psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental para insônia da Emma Colchões, Theresa Schnorbach, junto à equipe de especialistas do sono da companhia, trazem uma reflexão sobre como definir o que é dormir demais, quando dormir muito pode ser um problema e métodos simples para superar esse obstáculo.