Você sabia que dormir mal é tão ruim quanto fumar? Entenda os motivos

Atualização foi baseada em mais de 2.400 estudos científicos (foto: Freepik/Divulgação)

Já se sabe que ser obeso, levar uma vida sedentária e não saudável são fatores que aumentam o risco de problemas cardiovasculares. Agora, de acordo com a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês), ter uma má qualidade de sono também faz parte desses fatores.

A nova diretriz médica determinou que dormir mal, menos de sete horas por noite, é tão prejudicial para a saúde do coração e do cérebro quanto fumar cigarros eletrônicos ou tradicionais.

A AHA atualizou pela primeira vez após 12 anos o Life's Simple 7, criado em 2010 e que reúne um conjunto de métricas que ajuda a avaliar comportamentos que podem ser prejudiciais à saúde - tabagismo, alimentação, atividade física, nível de colesterol, nível de glicose no sangue, índice de massa corpórea (IMC), pressão arterial.

A atualização foi baseada em mais de 2.400 estudos científicos e recebeu o nome de Life's Essential 8, porque além dos sete fatores originais, passou a incluir a qualidade do sono. Segundo a associação, 80% das doenças cardiovasculares são evitáveis, já que estão diretamente ligadas ao estilo de vida. Essas são as doenças que mais causam mortes no Brasil.

O otorrinolaringologista, José Netto, especializado em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono de São Paulo, explica que a má qualidade do sono tende a aumentar os níveis da pressão arterial, aumentando os problemas cardiovasculares e o risco de um acidente vascular cerebral.

"Um dos motivos para o aumento da pressão arterial, por exemplo, acontece devido a liberação de alguns hormônios, como adrenalina, cortisol, hormônios que provocam estresse celular, inflamação no corpo e favorecem a hipertensão, contribuindo para infartos e AVCs", afirma Netto.

"O sono de qualidade ruim também tende a aumentar os níveis de colesterol, e a gente sabe que o colesterol, a gordura do sangue, sobretudo o colesterol ruim (LDL) pode obstruir os vasos sanguíneos que alimentam o coração e o cérebro", completa o médico.

De acordo com o especialista, as horas dormidas mudam de idade para idade. Quanto menor a idade, maior deve ser o tempo do sono. Um bebê precisa de, pelo menos, 14 horas de sono, um adolescente precisa de 8 a 10 horas de sono, e um adulto precisa de sete horas de sono. "Então isso varia de pessoa para pessoa. Mas dormir menos do que sete horas por dia não é saudável", ressalta.

Como ter uma boa noite de sono?

O primeiro pilar é entender o padrão de sono de cada um. "Os vespertinos funcionam melhor dormindo mais tarde, já os matutinos têm maior desempenho dormindo mais cedo. Entretanto, mesmo com padrões diferentes, é preciso entender que não é saudável dormir após 00:00 ou antes do escurecer, e nem acordar depois das 9h ou antes das 4h", esclarece Netto.

O segundo pilar está relacionado ao ciclo circadiano, ou seja, o relógio biológico. "É preciso ter um padrão de sono, porque ele vai programar a liberação de hormônios necessários para o funcionamento de alguns órgãos. Então é preciso procurar dormir sempre no mesmo horário, inclusive no final de semana para não bagunçar esse relógio biológico".

E o terceiro pilar está ligado à rotina e ao estilo de vida. José Netto deixa claro que é necessário estar com a saúde física e mental em dia para ter uma boa noite de sono. Além de cultivar alguns comportamentos como evitar mexer em eletrônicos a noite, não praticar atividades físicas antes de dormir e não se alimentar nas duas horas que antecedem o sono.

"Outras dicas que podem te ajudar a dormir melhor são ler um livro, tomar banho a noite, fazer exercícios físicos regularmente e procurar se alimentar com frutos, frutas, verduras, pra evitar deficiência de minerais, vitaminas e de ferro", finaliza o especialista em medicina do sono.

