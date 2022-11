Esquistossomose: evento internacional em Minas discute combate à doença

Roberta Lima Caldeira, presidente do Simpósio Internacional sobre esquistossomose (foto: Fiocruz/Divulgação)

Recomendações

Verme Esquistossomo é o causador da doença (foto: Fiocruz)

A doença

Conhecida popularmente como xistose, a esquistossomose continua a desafiar as autoridades em saúde pública, exigir avanço nas pesquisas e demandar políticas para controle e eliminação da doença. Só no Brasil, conforme dados do último Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose e das Geo-helmintíases, cerca de 1,5 milhão de pessoas podem estar infectadas com o "Schistosoma mansoni".Minas Gerais está entre os estados onde a transmissão ocorre de forma endêmica, assim como Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo. Há também registro de focos de transmissão no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e no Pará. Já no restante do país, são notificados casos, em sua maioria importados de áreas endêmicas, devido ao fluxo migratório de pessoas.Para promover troca de conhecimentos e experiências entre os cientistas que estudam a doença e os gestores da área de saúde, será realizado de segunda a quarta-feira (21 a 23), em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a 16ª edição do Simpósio Internacional sobre Esquistossomose, com a presença de centenas de especialistas brasileiros e estrangeiros. Organizado pela Fiocruz, o evento será no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).Um dos temas em debate durante o simpósio será o documento intitulado "Recomendações dos membros do Programa de Pesquisa Translacional em Esquistossomose da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-Schisto) para o controle e eliminação da esquistossomose humana no Brasil". O documento resulta da análise de um guia lançado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em fevereiro propondo recomendações a serem adotadas pelos países, visando ao controle e à eliminação da doença no mundo.Presidente do simpósio, a pesquisadora da Fiocruz Minas, Roberta Lima Caldeira informa que, após análise do guia da OMS, verificou-se a necessidade de algumas à realidade brasileira. "Assim, no documento elaborado pela Fiocruz, com a participação de pesquisadores convidados, estamos propondo uma série de recomendações apropriadas às políticas de saúde pública e aplicáveis à realidade epidemiológica do país, além de sugerir pesquisas futuras para esclarecer as questões pertinentes. Durante o evento, vamos discutir essas propostas."Outro destaque do evento será o lançamento do estudo para implementação do uso do Praziquantel Pediátrico na população brasileira. Trata-se do único fármaco disponível para o tratamento da esquistossomose e que, até então, não dispõe de uma versão adequada ao público infantil, dificultando o tratamento da doença. O Praziquantel Pediátrico é um comprimido orodispersível, que facilita a sua administração em crianças menores de seis anos de idade.Também estarão em discussão o desenvolvimento de testes de diagnóstico mais sensíveis, vacinas, medicamentos, e controle do hospedeiro intermediário. Será abordado ainda o aperfeiçoamento das estratégias de informação, educação e comunicação em saúde e saneamento básico, bem como os aspectos epidemiológicos, clínicos e da biologia do parasito e de seus hospedeiros.Durante os três dias, serão realizadas cinco conferências e 14 mesas redondas, com a participação de 50 especialistas do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Camarões, França, Holanda e Escócia. São esperados cerca de 350 participantes, entre pesquisadores, agentes de saúde dos municípios endêmicos e coordenadores de secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. "Somente unindo forças e expertises, será possível traduzir o conhecimento gerado nas instituições de pesquisa e ensino em ações concretas, políticas e produtos necessários para o sucesso do programa de controle e eliminação da esquistossomose", afirma Roberta Lima Caldeira.Esquistossomose é uma doença causada pelo "Schistosoma mansoni", parasito que tem no homem seu hospedeiro definitivo, mas que necessita de caramujos como hospedeiros intermediários para desenvolver seu ciclo evolutivo. A transmissão desse parasito se dá pela liberação de seus ovos, por meio das fezes do homem infectado. Em contato com a água, os miracídios eclodem e penetram nos caramujos e, algum tempo depois, liberam novas larvas. Na água, as larvas (cercarias) penetram na pele e/ou mucosa do homem, reiniciando o ciclo.A doença apresenta duas fases durante seu processo evolutivo: aguda e crônica. Na primeira fase, os principais sintomas podem ser vermelhidão e manifestações de coceiras e dermatite na pele, febre alta, inapetência, fraqueza, enjoo, vômitos, tosse, diarreia e rápido emagrecimento. Na fase crônica, a mais grave, os sintomas são o aumento do abdômen e de órgãos como fígado e baço, hemorragias ao defecar, fadiga, cólica, prisão de ventre, cirrose e o aparecimento de ínguas em diversas partes do corpo.