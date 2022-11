Hepatite infantil: cresce notificações da doença que tem causa desconhecida

Na infância, o principal risco da hepatite viral é a chance de causar problemas a outros órgãos ou evoluir para uma versão aguda fulminante (foto: julien Tromeur/Unsplash) A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu recentemente um alerta sobre a possibilidade de existência de um surto de hepatite aguda infantil de causa desconhecida. As primeiras notificações foram encontradas em crianças com menos de 10 anos, sem doenças pré-existentes. No Brasil, só em 2022, dados do Ministério da Saúde apontam 28 casos suspeitos de hepatite viral, com maiores índices nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.









Atenção para os sintomas

Apesar do aumento dos casos no país, a hematologista explica que não há necessidade de alarde, contudo, é importante se atentar aos sintomas. “A nova variação de hepatite costuma se apresentar na forma aguda e com o aspecto amarelado da icterícia mais evidente. Além disso, acompanha sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito, febre e dores musculares”, alerta Paula Borelli.









O tratamento busca aliviar os sintomas, tratar e estabilizar o paciente se o caso for grave. As recomendações podem ser aprimoradas assim que a origem da infecção for determinada. "Geralmente, a doença é solucionada após algumas semanas, sendo recomendado repouso, alimentação pobre em gordura e carboidratos e ingestão de muito líquidos", indica a médica.

A pediatra enfatiza que algumas precauções relativamente simples podem ajudar a prevenir a transmissão de diferentes formas da doença. “Educar os pequenos a manter a higiene é fundamental para afastar os vírus. Isso porque eles residem nas fezes e se propaga por meio de outros hospedeiros. Além disso, o ideal é manter a caderneta de vacinação em dia. Doses contra hepatite A e B estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, recomenda a médica.