Sono e memória: qual é a relação?

Estudos em animais e humanos mostram que uma pessoa com privação do sono não consegue focar a atenção de forma otimizada e, portanto, não aprende com eficiência (foto: Tumisu/Pixabay) Você sabia que a quantidade e a qualidade do sono têm um impacto profundo na aprendizagem e na memória? Estudos em animais e humanos mostram que uma pessoa com privação do sono (que dorme menos que o necessário), não consegue focar a atenção de forma otimizada e, portanto, não aprende com eficiência. Outro achado científico é que o próprio sono tem um papel na consolidação da memória, o que é essencial para o aprendizado de novos conteúdos.

O ciclo de sono de um adulto saudável consiste em dois tipos: o NREM e o REM . O sono NREM apresenta estágios distintos, que vão do mais leve até o mais profundo, este último, chamado estágio 3 ou de “ondas lentas”. São esses estágios que preparam o seu cérebro para o aprendizado de novas informações no dia seguinte. Depois vem o sono REM, que tem papel fundamental na consolidação da memória.

Privação do sono Durante esses estágios NREM, o cérebro também classifica suas várias memórias do dia anterior, filtrando o que é importante e eliminando dados desnecessários. Essas memórias selecionadas se tornarão mais concretas à medida em que o sono NREM profundo começar. E esse processo continua durante o sono REM. As memórias emocionais também são processadas no estágio REM, o que pode ajudá-lo a lidar com experiências difíceis.





Isto posto, as pessoas que não dormem o suficiente podem experimentar os efeitos da privação do sono diretamente na memória. A dificuldade em lembrar-se das coisas é o sintoma mais comum. Como o cérebro não teve tempo suficiente para criar novos caminhos e processar as informações que você aprendeu recentemente, a privação do sono fatalmente afeta a forma como as memórias são consolidadas. Outros impactos cognitivos potenciais incluem problemas de aprendizado e foco, habilidades reduzidas de tomada de decisão e controles emocionais e comportamentais deficientes.

Conclusão: Uma boa noite de sono promove não apenas uma boa saúde física, mas também permite que o nosso cérebro funcione adequadamente. Portanto, durma a quantidade recomendada todas as noites. É fundamental para consolidar as memórias.