Soroterapia: tratamento de reposição de vitaminas aplicado via endovenosa

A soroterapia ficou conhecida como o soro da beleza (foto: Engin Akyurt/Pixabay ) Tratamento que reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular. Se fosse apenas isso, já seria ótimo. Mas o cuidado de reposição de vitaminas aplicado via endovenosa promete ainda mais, energia e bem-estar, fortalece pele, cabelos, unhas e melhora o humor e a imunidade, ajuda a combater o envelhecimento e aumenta a energia. Com tantos benefícios, a soroterapia ficou conhecida como o soro da beleza.





Na verdade, o médico destaca que o organismo já produz ou tem algumas dessas substâncias, mas ocorre que, às vezes, o corpo não consegue repor de maneira adequada. De acordo com estudos, a aplicação via intravenosa chega a ser até 80% mais eficiente do que a ingestão via oral.





Agora, é importante entender mais sobre a composição da soroterapia e quais substâncias são usadas no tratamento.

Aminoácidos (HMB, leucina e lisina, L-carnitina): reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular.

reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular. Antioxidantes (vitamina C, resveratrol e aminoácido glutationa): evita danos às células e traz mais energia e bem-estar.

evita danos às células e traz mais energia e bem-estar. Minerais (zinco, magnésio e selênio): ajuda a fortalecer pele, cabelos, unhas e melhora o humor e a imunidade.

ajuda a fortalecer pele, cabelos, unhas e melhora o humor e a imunidade. Vitaminas do complexo B (B1, B2, B12 e PQQ): ajuda a combater os radicais livres e aumentar a energia.

Embora a soroterapia ofereça inúmeros benefícios ao paciente, o médico lembra que "estamos falando de um tratamento e suas regras e indicações devem ser respeitadas. Para submeter-se ao procedimento é preciso ter acima de 18 anos e rigorosamente ter passado por uma avaliação prévia com um médico, podendo ser prescrito por nutrólogos, dermatologistas, clínicos gerais ou endocrinologistas". É indicado ao menos cinco sessões, uma vez por semana para obter resultados mais satisfatórios.