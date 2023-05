Meia-idade: baixa satisfação sexual está associada a risco de Alzheimer

683

(foto: Becca Tapert/Unsplash)

O nível de satisfação sexual e a disfunção erétil na meia-idade podem estar associados a questões de saúde cerebral na velhice, mostra uma pesquisa liderada pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O estudo, publicado na revista Gerontologist, foi realizado com homens e indica que aqueles com problemas de saúde sexual apresentam, em geral, risco aumentado para demências , como o Alzheimer , e declínios cognitivos.Para o ensaio, os estudiosos usaram dados de 818 voluntários, com 56 a 86 anos, participantes de uma pesquisa longitudinal sobre as influências genéticas e ambientais no envelhecimento , o Vietnam Era Twin Study of Aging (Vetsa). Os voluntários foram submetidos a testes neuropsicológicos, que avaliaram a memória e velocidade de processamento de informações, e tiveram as mudanças cognitivas avaliadas ao longo de 12 anos.A função erétil e satisfação sexual foram medidas, assim como a cognição, por meio do Índice Internacional de Função Erétil. A partir dos dados, a equipe desenvolveu um modelo para compreender como as três variáveis - satisfação sexual, disfunção erétil e cognição - mudavam conforme os indivíduos envelheciam."O que foi único em nossa abordagem é que medimos a função de memória e a função sexual em cada ponto do estudo longitudinal para que pudéssemos ver como eles mudaram juntos ao longo do tempo. O que descobrimos se conecta ao que os cientistas estão começando a entender sobre a ligação entre a satisfação com a vida e o desempenho cognitivo", enfatiza, em nota, Martin Sliwinski, um dos autores do estudo.Conforme Sliwinski, através dos testes, descobriu-se que quem tem baixa satisfação sexual corre um risco maior de apresentar quadros de demência, Alzheimer, doenças cardiovasculares e outros problemas ligados ao estresse , que podem levar ao declínio cognitivo. "Melhorias na satisfação sexual podem, na verdade, desencadear melhorias na função da memória . Dizemos às pessoas que elas devem fazer mais exercícios e comer alimentos melhores. Estamos mostrando que a satisfação sexual também é importante para nossa saúde e nossa qualidade de vida em geral", afirma.Ainda segundo o ensaio, os dados abrem caminho para futuras abordagens preventivas. Isso porque a pesquisa também mostra que levar em conta a avaliação e o monitoramento da função erétil como um sinal de saúde pode ajudar a identificar os riscos de declínio cognitivo antes dos 70 anos. "Essas associações sobreviveram ao ajuste de fatores demográficos e de saúde, o que nos diz que há uma conexão clara entre nossa vida sexual e nossa cognição", completa, em nota, Riki Slayday, candidato a doutorado na Penn State e principal autor do estudo.O neurologista Amauri Godinho Júnior acredita que não há uma relação clara de causa e consequência entre problemas de função erétil, satisfação sexual e cognição. Há, segundo ele, um fator desencadeante em comum, que é o envelhecimento, responsável por causar alterações em todas essas questões. "A doença arteriosclerótica, que afeta a microcirculação de sangue, vai se desenvolvendo durante o envelhecimento, e isso tem repercussão em tudo. A demência senil tem relação com essa alteração na microcirculação e a disfunção erétil também", explica.A psicóloga Alessandra Araújo, da clínica Via Vitae, em Brasília, chama a atenção para um aspecto mais integrado das questões sexuais. Se uma parte do corpo está mal ou adoecida, todo o organismo vai ser afetado, enfatiza a também psicóloga. "(Sigmund) Freud fala que somos seres libidinais, movidos por aquilo que dá prazer. Sendo assim, um sujeito que não se satisfaz sexualmente começa a ficar mais estressado, mais tenso e rígido nas suas funções. Sabemos que, ao manter relação sexual, liberamos hormônios do prazer que fazem com que relaxemos mesmo depois de um dia extremamente exaustivo."Também segundo a especialista, os hormônios liberados ajudam no combate ao estresse, fator que pode causar aumento da pressão arterial . "Nosso corpo fica invadido de ocitocina, hormônio do amor e do prazer. Para além disso, a ocitocina aciona o hipotálamo, que é onde se regula as funções endócrinas, que nos afeta como um todo", detalha Araújo. "Sendo assim, faz sentido estudos mostrarem que um sujeito com baixa satisfação sexual adoece mais e tem menor rendimento do que aquele que com uma vida sexual satisfatória. E, ressalto, satisfação é diferente de frequência sexual."Sliwinski espera que, no futuro, a pesquisa possa ajudar no desenvolvimento de novos cuidados ligados à saúde sexual e cognitiva. "Já temos uma pílula para tratar a disfunção erétil. O que não temos é um tratamento eficaz para a perda de memória. Em vez de conversar sobre o tratamento da disfunção erétil, devemos ver isso como um indicador importante para outros problemas de saúde e nos concentrar em melhorar a satisfação sexual e o bem-estar geral, não apenas lidar com o sintoma", defende o coautor, em nota.