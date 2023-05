Burnout: a importância de saber parar em meio ao esgotamento laboral

683

Quadro de saúde destaca a importância de aprender a parar (foto: Freepik)

A partir de 2022, o Burnout foi reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil como uma doença ocupacional, originada do estresse excessivo e do desgaste físico no trabalho. Entre os fatores que contribuem para o esgotamento laboral, estão longas horas de trabalho, a relação desequilibrada entre esforço e recompensa, múltiplos empregos e tarefas de gestão de pessoal, entre outros. A partir de 2022, o Burnout foi reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil como uma doença ocupacional, originada do estresse excessivo e do desgaste físico no trabalho. Entre os fatores que contribuem para o esgotamento laboral, estão longas horas de trabalho, a relação desequilibrada entre esforço e recompensa, múltiplos empregos e tarefas de gestão de pessoal, entre outros.









Atualmente, vivemos em uma era de alto desempenho mental, onde os resultados dependem cada vez mais de estudo, aprimoramento e dedicação, sob risco de ficarmos para trás. Mas, em um olhar mais profundo, por que seguimos esgotados e estressados, até o ponto de 'quebrar'?









LEIA MAIS: Mulheres são mais afetadas pela síndrome de burnout É fundamental refletir se realmente temos cuidado de forma integral da nossa 'máquina', ou seja, do nosso corpo. O esgotamento, o estresse e as doenças ocorrem pois estamos distantes do cuidado completo com o corpo, a mente e as emoções. Estamos, em muitos casos, distraídos de nós mesmos.





Para reverter esse quadro, é importante aprender a parar. A Medicina Chinesa e Hindu defendem a prática de parar a mente e o corpo por alguns momentos e aproveitar os benefícios de estar vivo, respirar e dar novo significado a cada instante da vida.





Inserir pausas no dia a dia, fechar os olhos, realizar respirações profundas e prestar atenção aos sinais do corpo são práticas que ajudam a evitar o desenvolvimento de doenças. Esse exercício de saber parar é o primeiro passo na jornada de autoconhecimento e percepção de como funcionamos, buscando escolhas que contribuam para nossa felicidade.