Vídeo explica o que é síndrome de burnout

Trabalhadores que têm a sensação de incapacidade em realizar tarefas que antes eram simples, devido a um esgotamento mental depois de situações de trabalho desgastantes. Esse é o principal sintoma da síndrome de burnout, que tem atingido cada vez mais pessoas e que a Organização Mundial da Saúde considera, desde 2019, um “fenômeno ligado ao trabalho”, de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.

Neste vídeo da série #PraEntender falamos sobre as origens dessa síndrome e tratamentos, além de mostrar porque as mulheres são as maiores vítimas. Por ser uma doença relacionada ao trabalho, muitos pesquisadores acreditam que a síndrome de burnout é uma manifestação mais recente, já que a cobrança por resultados e métricas se intensificou no século 21.Além disso, antigamente, cada profissional era super especializado na função que desempenhava. Hoje, as empresas buscam pessoas que possam realizar várias tarefas.