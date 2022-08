Estresse infantil: como reconhecer e o que fazer?

Estresse em criança pode ser causado por diversos fatores, como hiperatividade, vícios e agitação (foto: Freepik/Divulgação)



11:35 - 19/07/2022 Sufocação ou engasgo ocupa terceiro lugar por mortes de crianças no Brasil O estresse está presente na vida dos adultos, mas isso não quer dizer que algumas crianças não possam sofrer do mesmo mal também. Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) de 2021, uma em cada três crianças e adolescentes tem níveis de estresse emocional em uma intensidade que já é considerada necessária para uma avaliação. Estresse esse que pode ser causado por diversos fatores, como hiperatividade, vícios e agitação.Além disso, as crianças que não tiveram maturidade para entender a pandemia também teve quadros de estresse agravado dentro de casa, já que tiveram de lidar com a prática do ensino à distância.

Como reconhecer os principais sintomas?

Segundo a orientadora e psicopedagoga do Colégio Objetivo DF, Marcia Regina Costa Fonseca, com a volta das aulas presenciais, os sintomas foram reconhecidos na convivência com os colegas na escola e com a família em casa. “Na escola, percebemos crianças com hiperatividade na fala e no comportamento. E adolescentes com hábitos ou vícios de roer unhas, agitação, como pernas inquietas e relatos como aperto no coração, insegurança e até desconforto ao respirar. ”

O pós-pandemia trouxe consequências psicológicas para todos, e as crianças não ficaram de fora. A psicóloga do Hospital São Francisco de Brasília, Luciene de Castro, completa que identificar os sintomas não é uma tarefa simples: "Hoje, as crianças estão com suas agendas preenchidas de inúmeras atividades. Portanto, o estresse acaba indo para a conta do corre-corre diário. E os pais, geralmente, não se dão conta de que há um quadro de estresse estabelecido".

Como abordar o tema com as crianças?

A comunicação dentro de casa é fundamental para perceber e explicar o quadro de estresse. Além disso, as escolas têm papel indispensável na observação e apontamento para a família. "Lembrando que a escola e a família trabalham juntas neste contexto de pós-pandemia, principalmente para somar e favorecer o desenvolvimento psicossocial desta criança ”, conclui Márcia Regina Costa Fonseca.

Acompanhamento psicológico

A identificação do tipo de estresse é importante para o tratamento correto. Quando a criança apresenta sintomas leves decorrentes de um acontecimento, pode ser um estresse agudo. Porém, quando apresenta sintomas contínuos e duradouros, podem ser sinais de um problema crônico.

O que pode causar estresse na criança?*

Excesso de responsabilidade Doenças e hospitalizações Nascimento do irmão Rejeição entre coletas da escola Perdas familiares Mudança de residência, cidade ou escola Briga entre os pais Violência doméstica Exigência exagerada de desempenho escolar ou esportivo

*Fonte: Unimed Fortaleza

Como identificar?*

Ansiedade Desobediência Choro excessivo Pesadelos Insônia Doenças psicológicas

*Fonte: Unimed Fortaleza





Vale destacar que existe um teste chamado de escola de estresse infantil, que são perguntas focadas em quatro fatores: reações físicas, psicológicas, reações psicológicas com componente depressivo e reações psicofisiológicas. Todas ajudam na identificação do comportamento.

Depois do diagnóstico, os bebês, a partir de um ano e meio de idade, já podem começar o tratamento com profissionais. "Esse acompanhamento se torna fundamental para que a criança não tenha comprometimentos no seu desenvolvimento psíquico e até mesmo físico em alguns casos”, afirma a psicóloga Luciene de Castro.