Varíola dos macacos é mais severa em crianças

Vacina é a principal via de prevenção contra a varíola dos macacos (foto: ALAIN JOCARD / POOL / AFP) No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a varíola dos macacos como uma emergência global. Infecção causada pelo vírus monkeypox, que pertence à mesma família do vírus da varíola humana, a doença ameaça também as crianças e de forma mais grave.





A Prefeitura de São Paulo confirmou o registro até o momento de três casos de varíola dos macacos (monkeypox) em crianças no município. São as primeiras notificações no público infantil. Conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em monitoramento, sem sinais de agravamento.



Quando o vírus se propaga para o ser humano, é principalmente a partir de diversos animais selvagens, roedores ou primatas.



A transmissão de um ser humano para outro é pequena, explicou a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Seus sintomas da #varioladomacaco são semelhantes, em menor escala, aos observados em pacientes antigos de varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares e dorsais durante os primeiros cinco dias.



Depois, aparecem erupções - no rosto, palmas das mãos e solas dos pés -, lesões, pústulas e finalmente crostas.



Esta doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, em um menino de 9 anos que vivia em uma região onde a #varíola havia sido erradicada desde 1968.



Desde 1970, foram registrados casos humanos de "ortopoxvirosis simia" em 10 países africanos. No início de 2003, também foram confirmados casos nos Estados Unidos, os primeiros fora do continente africano.



Vacina é a principal forma de prevenção

As vacinas são a principal forma de prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o imunizante que protege contra a varíola tem uma efetividade de 85% contra a varíola dos macacos.

A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada. E também nas relações sexuais.





O Brasil registrou um crescimento de 65% nas notificações de varíola dos macacos. Na quarta-feira (27/7), os registros chegaram a 978 casos confirmados, conforme dados do Ministério da Saúde. Há uma semana, eram 592. Os estados com maior número de casos até o momento são: São Paulo (744), Rio de Janeiro (117) e Minas Gerais (44).





Geralmente, a varíola de macacos se manifesta de forma leve e os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, inchaço nos linfonodos ("íngua"), dor nas costas e musculares, falta de energia intensa e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes específicas do corpo.