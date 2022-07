Varíola dos Macacos: cientistas mineiros isolam vírus para estudo

Varíola dos Macacos já contaminou 23 pessoas em Minas Gerais (foto: Reprodução)

Pesquisadores mineiros do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB UFMG) e da Fundação Ezequiel Dias (Funed) anunciaram o isolamento de uma amostra de varíola dos macacos, nome popular do, nesta quinta-feira (14/7).



O isolamento é uma forma de ajudar na identificação de evidências presentes em amostras clínicas.

A ação permite que as equipes de pesquisa manipulem o vírus sem risco de serem contaminados, podendo estudar características biológicas e imunológicas, o que pode permitir que sejam desenvolvidas vacinas e possíveis drogas antivirais.





MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Até o momento, Minas Gerais já registrou 23 contaminações , sendo que, destas, 19 foram em Belo Horizonte.

Especialista em pox vírus e integrante da Câmara POX-MCTI, a professora Giliane Trindade afirma que a cadeia de transmissão deve ser interrompida para evitar que a doença siga contaminando mais pessoas.



Entre as medidas que devem ser adotadas, Giliane aponta o isolamento domiciliar e "as medidas que a gente usa para COVID-19, como uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento".



Não deve existir contato íntimo com indíviduos que estejam apresentando lesões na pele.





TRANSMISSÃO



O Instituto Butantan informou que, analisando os casos confirmados, a transmissão da Varíola dos Macacos ocorre com:



Contato com com gotículas expelidas por alguém infectado (humano ou animal); Contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis; O período de incubação da varíola do macaco é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias.

DOENÇA



Similar à varíola humana, a enfermidade causa sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, lesões na pele e inflamação de linfonodos.



Além do isolamento da pessoa contaminada, aconselha-se evitar contato com animais e fazer a higiene frequente das mãos.



A doença não oferece graves riscos para as pessoas, sendo que a letalidade varia de 1% a 10% dependendo do paciente e do vírus, mas, segundo a pesquisadora, deve-se ficar atento para que a doença não se torne mais virulenta.