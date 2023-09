683

O Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade, de acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) Freepik



Sucumbir à depressão, ansiedade ou a crises de pânico nada tem a ver com fama ou classe social. Que o digam algumas celebridades, sem (aparentes) dificuldades na vida, mas que já decidiram parar tudo o que estavam fazendo, alguns no auge da carreira, para poder se concentrar no que mais importava: a recuperação da saúde mental.



Mais recentemente, Wesley Safadão, de 35 anos, nem conseguia mais fazer um show de três horas de duração, algo natural na vida dele pelos últimos 20 anos. O motivo: ansiedade. "Eu estou esgotado mentalmente", desabafou ao Fantástico (Globo). A volta aos palcos está marcada para acontecer neste dia 29 de setembro.





Outro exemplo foi a cantora Luísa Sonza, de 25 anos, que atualmente vive um momento bastante delicado após expor uma traição do então namorado Chico Moedas. O motivo da artista ter dado uma pausa na carreira, em 2021, também estava relacionado a uma questão amorosa. Foi depois do término com Whindersson Nunes, de 28 anos, em 2020, que a artista começou a receber uma enxurrada de críticas e comentários negativos. Até quando o filho prematuro do humorista morreu, o alvo foi Sonza. Resultado: pausa na carreira para tratar das consequências do ódio na internet.



No esporte também há exemplos de gente que opta por frear o ritmo forte. Dentre eles Gabriel Medina, de 29 anos, que preferiu ficar longe de um campeonato que poderia dar a ele mais um troféu para poder cuidar da mente. Dias depois, anunciava que o casamento com Yasmin Brunet, de 35 anos, chegava ao fim. "Somado ao corpo vem a mente, que também não está na melhor fase. Venho de meses desgastantes. E eu preciso olhar para mim neste momento e me cuidar", disse em comunicado na época.