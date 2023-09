683

Caso abre discussão sobre as diferenças de comportamento em relacionamentos com homens mais maduros ou mais jovens



A atriz Bella Campos, de 25 anos, quebrou o silêncio e anunciou o fim do seu namoro com o funkeiro MC Cabelinho, de 27 anos, após boatos de traição. O caso abre a discussão sobre as diferenças de comportamento em relacionamentos com homens mais maduros ou mais jovens.





O especialista em relacionamento do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, fala sobre a recente polêmica. "São situações como essas que fazem com que cada vez mais mulheres jovens passem a optar por uma relação com um homem mais experiente e maduro, pois eles sabem como uma mulher deve ser tratada, já passaram por essa fase enjoada do homem. Toda exposição que essa atriz está sofrendo é consequência de atitudes desagradáveis do seu ex-parceiro", diz.A separação ocorre em meio a boatos de traição por parte do funkeiro, que teria se encontrado com uma mulher em uma cidade em que ele se apresentava.O número de mulheres que passam a preferir homens mais maduros após uma separação é significativo. Algumas delas, inclusive, se permitem vivenciar novas sensações em relacionamentos como o Sugar. Nessa relação, elas buscam encontrar um Sugar Daddy, um homem bem-sucedido capaz de lhes oferecer conforto e estabilidade, além de um relacionamento baseado na transparência e admiração."Quando uma mulher se permite viver um relacionamento Sugar ela demonstra total espírito de independência e determinação, pois não é qualquer pessoa que é capaz de assumir seus desejos. Nessa relação, ela dificilmente terá frustrações como a de Bella, por exemplo, pois tudo é alinhado com transparência desde o início", aponta Caio.