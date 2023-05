Substância no chocolate amargo pode melhorar a memória, diz estudo

Chocolate e outros alimentos auxiliam na conservação da memória (foto: Freepik)

Um estudo realizado pela Universidade de Columbia, localizada nos Estados Unidos, indica que os flavonoides, substâncias presentes em alimentos como chocolate amargo, vinho tinto, frutas vermelhas e vegetais de folhas verde-escuras, podem ajudar a fortalecer a resistência do cérebro contra a degeneração cognitiva. A pesquisa analisou 3.562 pessoas com idade superior a 71 anos, divididas em dois grupos: um que consumiu comprimidos concentrados de flavonoides, com 500 mg diários, e outro que tomou placebo.