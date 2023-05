Multivitamínicos podem melhorar memória imediata, diz estudo americano

683

A ingestão de multivitamínicos sem orientação médica e nutricional não é recomendada, pois pode causar problemas de saúde, como hipervitaminose (foto: Alexander Grey/Unsplash) Um estudo recente, publicado na revista The American Journal of Clinical Nutrition, indica que o consumo diário de multivitamínicos por pelo menos um ano pode resultar em melhoras na memória imediata, também conhecida como memória recente. Entretanto, os resultados ainda são preliminares e o uso inadequado de polivitamínicos pode trazer complicações para a saúde.









O estudo contou com 3.526 participantes, sendo que metade deles recebeu um multivitamínico e a outra metade, um placebo. Antes de iniciar o consumo das pílulas, os participantes praticaram atividades computadorizadas para avaliar diferentes tipos de memória, incluindo a imediata. Os testes foram repetidos após o primeiro e terceiro ano de ingestão dos comprimidos.





Os resultados mostraram que o grupo que consumiu multivitamínicos apresentou maior melhora na memória imediata em comparação ao grupo placebo. Entretanto, o estudo não encontrou efeitos positivos dos multivitamínicos em outras áreas cognitivas, como memória tardia e funções executivas.

Além disso, a pesquisa teve limitações, como a falta de diversidade entre os participantes, que eram predominantemente brancos, com alta escolaridade e acesso à internet e computadores. Esse fator, juntamente com a necessidade de mais estudos, torna as conclusões preliminares.

Replicar a pesquisa

O neurologista Ivan Okamoto, do Núcleo de Excelência em Memória (Nemo) do Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que não começaria a prescrever polivitamínicos para seus pacientes com base nesse estudo, ressaltando a importância de replicar a pesquisa em diferentes populações.

A ingestão de multivitamínicos sem orientação médica e nutricional não é recomendada, pois pode causar problemas de saúde, como hipervitaminose. Além disso, uma dieta equilibrada geralmente fornece os nutrientes necessários, tornando a suplementação desnecessária e um gasto adicional.