Chocolate pode melhorar visão e saúde, segundo pesquisa

Pesquisa da ABICAB (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas) mostra que o consumo de chocolate no Brasil está em alta. Chegou a 3,5 quilos/habitante em 2020. A produção do setor também deu um salto durante a pandemia e em 2022 o País se tornou o 7º maior produtor e exportador do cacau e seus derivados no mundo. Outro levantamento da ABICAB que responde por 92% do mercado mostra que 9% dos brasileiros optam pelo chocolate amargo, 31% pelo meio amargo, 42% pelo chocolate ao leite e 18% pelo branco.Para o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier de Campinas, significa que 60% dos brasileiros podem estar colocando a visão e a saúde em risco pelo consumo abusivo do chocolate branco ou ao leite. Isso porque, explica, estes dois tipos de chocolates contêm mais gordura e açúcar. Por isso, em excesso predispõem à obesidade, diabetes, hipertensão arterial e stress oxidativo. Estas alterações sistêmicas, observa, podem levar à perda da visão por:Não quer dizer, ressalta, que você deve deixar de saborear seu chocolate preferido nesta Páscoa, mas consumir com moderação. Queiroz Neto afirma que a quantidade ideal varia de acordo com a idade, peso, gênero, atividades físicas praticadas e estado geral da saúde. "Como referência a OMS (Organização Mundial da Saúde) preconiza que o consumo diário de chocolate deve ser de até 70 gramas que equivale a quatro quadradinhos de um tablete.Queiroz Neto, afirma que o consumo de chocolate do tipo amargo ou meio amargo com concentração de 50% a 75% de cacau protege a saúde sistêmica e dos olhos. Isso porque contêm:O oftalmologista destaca que há muita controvérsia sobre o vício em chocolate, os chamados chocólatras. O fato é que além do sabor, o alimento contém feniletilamina e teobromina que estimulam a produção de endorfina, neuro-hormônio capaz de inibir a irritação e o stress. "É isso que induz à compulsão, mas não se trata de um vício. Para evitar a compulsão as dicas de Queiroz Neto são:"O chocolate pode ser um grande aliado da sua visão e saúde. Depende de você", conclui.