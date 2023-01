Ômega 3: nutricionista explica benefícios e onde encontrar

O sucesso do salmão na mesa dos consumidores é devido às recomendações desse peixe como fornecedor de ômega 3 (foto: Robert Owen-Wahl/Pixabay) O começo do ano é uma época propícia para quem deseja iniciar um novo ciclo com mais saúde e qualidade de vida. Nessa busca, muitas pessoas inserem no dia a dia o consumo de vitaminas, minerais e suplementos, quer seja para melhorar a imunidade, para ter mais disposição ou para suprir alguma deficiência do organismo. Um dos compostos mais procurados é ômega 3, que pode ser encontrado tanto em alimentos quanto em suplementos industrializados. Mas para que serve o ômega 3 e onde encontrá-lo?









“Por isso, precisamos consumir no mínimo uma porção de peixe na semana ou outra fonte vegetal. Os benefícios são diversos, mas os principais são: atividade anti-inflamatória e ajuda na saúde cardiovascular. Já nas gestantes contribui para o melhor desenvolvimento cerebral e da retina do bebê”, completa Natália Fernandes.



A sardinha é uma ótima escolha, rica em ômega 3 e mais barata no mercado (foto: DanaTentis/Pixabay) Versão encapsulada De acordo com a nutricionista, o ômega 3 é um tipo de gordura que precisa ser obtida na alimentação, pois o corpo humano não consegue sintetizá-la, já que faz parte do grupo dos ácidos graxos essenciais.

A gordura também pode ser encontrada em versão encapsulada, mas é preciso cuidado na hora de escolher o produto. “Existe um marketing desenfreado e inconsequente quanto ao uso de suplementos, o que pode representar um risco. Muitas empresas vendem ômega 3 contaminado com metais pesados como chumbo e produtos com baixa quantidade da gordura, por isso é preciso buscar marcas que tenham o selo Fish Oil Standards Program (IFOS)”, avisa a nutricionista.

Mas Natália Fernandes alerta que antes de buscar aumentar o consumo de ômega 3 na alimentação ou na suplementação, é preciso passar pela avaliação de um profissional de saúde, já que nem todas as pessoas têm indicação de consumo.



“Para pacientes com chance de sangramento, o ômega 3 oferece risco e, por isso, é necessário antes de suplementar verificar o hemograma do paciente, principalmente para avaliar as plaquetas”, finaliza a nutricionista.