'Salmão' vegano? Receita divide internet

A técnica usa cenoura para substituir o peixe (foto: Reprodução Redes Sociais)

A prática de tentar recriar texturas e sabores de produtos animais com plantas, vegetais e frutas é bastante comum na cozinha vegana, que não aceita produtos derivados dos animais - como leite ou ovos - ou carnes. A técnica da vez é o ‘salmão vegano’, ou ‘salmão fake’.

A receita viralizou no TikTok e vários influenciadores do nicho vegano reproduziram em vídeos. Porém, assim que "estourou a bolha”, críticos surgiram e afirmaram que a opção não lembra o sabor do peixe, sendo, assim, uma troca não efetiva para quem quer parar de consumir a carne.





A técnica é aromatizar uma cenoura e criar texturas similares às do Salmão no legume. Para isso, é necessário shoyo, alga marinha, sal grosso, além de um processo de marinar e assar o alimento. (Confira a receita no fim da matéria)





No Tiktok, um criador de conteúdo de receitas e lifestyle reproduziu a receita e disse que ficou similar ao peixe. Nos comentários do vídeo, que conta mais de 2,7 milhões de visualizações, ele exaltou o veganismo. “Culinária vegana é arte”.

Por outro lado, uma influenciadora, também de receitas e lifestyle, tentou fazer o salmão fake e montou como um sushi, mas não gostou do resultado. Para ela, a aparência ficou similar, mas o sabor “não tem nada a ver”.

O homem que gravou o vídeo ao lado da influenciadora disse que o gosto é similar a comer “isopor com shoyo”.

Há outra receita de ‘salmão vegano’ que usa tofu e é uma técnica similar ao processo de “transformar” a cenoura em peixe. Também tem as opções de filé de salmão vegano congelado em supermercados para compra. O preço está, em média, R$ 40,00.

Receita do salmão fake com cenoura

Ingredientes: Cenoura

Sal grosso

¾ de xícara de Água

1 colher de sopa de Vinagre branco

3 colheres de sopa de Molho Shoyu

3 colheres de sopa de azeite

Pimenta preta (a gosto)

Páprica defumada (a gosto)

Alga nori picada Modo de fazer: Asse a cenoura em uma vasilha com sal grosso para curar o vegetal por uma hora e meia.

Após tirar a cenoura do forno, tire as pontinhas que estão pretas e queimadas e corte o vegetal no formato de uma peça de salmão (em retângulos com uma grossura de 3 cm).

Para marinar a cenoura, misture uma colher de água, shoyu, azeite, vinagre branco, pimenta preta, alga nori e páprica.

Coloque as cenouras cortadas para marinar e deixe de um dia para o outro na geladeira.

Coma como desejar: em formato de sushi, frito ou grelhado com arroz.