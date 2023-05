Onde comer no Barreiro? Listamos 10 bares, restaurantes e burgerias

687

Conhecido como bolo de bacon, o prato é o mais pedido no restaurante Já Tô Inno, campeão no Comida di Buteco (foto: Divulgação/Já Tô Inno)

Localizada a 15 quilômetros do Centro de Belo Horizonte, a Região do Barreiro está no limite do município com Contagem, Ibirité, Brumadinho e Nova Lima, e tem muitas atrações para os amantes da gastronomia.

Há um pub com videogame e drinques coloridos, uma pizzaria onde você ganha pirulito ao pagar a conta e bares com música ao vivo nos dias de semana. Entre os pratos, bolo de bacon, picanha suculenta, rodízio de mini hambúrguer, bolinho de rabada e sanduíche com torre de bacon.





A seguir, veja a lista com 10 estabelecimentos para quem quer comer bem por lá. Reunimos opções de bares, botecos, restaurantes, hamburguerias e lanchonetes com estilos e preços diferentes.

Bar do Bartolomeu

Conheça os bolinhos de rabada recheados com catupiri acompanhados de molho caseiro saboroso (foto: Divulgação/Bar do Bartolomeu)



Com música ao vivo e uma decoração característica de boteco, o espaço caseiro e charmoso ocupa a calçada do Bairro Santa Helena, desde 1996. O lugar é ideal para reunir os amigos, pedir uma cerveja gelada e comer os famosos bolinhos de rabada com catupiri, receita de família criada pela dona do bar. Servidos quentes e de forma caprichada, eles são acompanhados de molho caseiro saboroso.





Outra boa pedida é o feijão tropeiro, eleito o melhor do Barreiro em um concurso em 2019. O prato caprichado tem o diferencial de ser feito com feijão roxo e pode ser servido no tamanho pequeno ou grande, com o acompanhamento de bife acebolado.





Preços: porções a partir de R$ 28





Endereço: Rua Arthur Lucchesi, 356, Santa Helena





Horário de funcionamento:

Terça à sexta - 16h00 às 00h00

Sábado e domingo - 11h00 às 20h00





Bar do Zezé

O bar do Zezé traz inovação ao fazer comida mineira com jiló recheado de bacon (foto: Divulgação/Bar do Zezé)



Tradicional no Barreiro, o estabelecimento com estética aconchegante funciona há 42 anos, e já foi premiado três vezes no concurso Comida di Buteco pelo melhor tira-gosto. Em 2011, último ano em que foi campeão, venceu com o prato “Sonho meu” (músculo cozido acompanhado de feijão andu, calabresa, bacon e mandioca amarela na manteiga de garrafa), que segue presente no cardápio do bar, com saída todos os dias.





Além disso, há outras opções de comida mineira feitas de forma diferenciada, como o "Encontro Marcado” (carne de panela, jiló recheado de bacon, angu, queijo, cebola e cebolinha) e o "Trupico Mineiro" (feijão, costelinha de porco, linguiça defumada e pezinho de porco servidos com mostarda refogada e torresmo). O bar também é famoso pela qualidade do atendimento, o que mantém diversos clientes fidelizados ao longo dos anos.





Preços: a partir de R$ 19,50





Endereço: Rua Pinheiro Chagas, 406, Barreiro





Horário de funcionamento:

Segunda a sexta 17h às 00h

Sábado 11h30 às 21h30

Domingo fechado





Boquinha Lanches

Com carne artesanal e 100% bovina, Boquinha Lanches possui mais de 20 opções de sanduíches, como o gigante X-tudo (foto: Divulgação/Boquinha Lanches)



Fim do "rolê" e está com fome? Então essa é uma ótima opção! Muito querida pelos moradores do Barreiro, a lanchonete está desde 1992 em atuação e, atualmente, fica localizada na avenida principal, com funcionamento até às 02h30, no fim de semana.





Com um atendimento rápido, o variado cardápio conta com: sanduíches tradicionais e artesanais, espaguetes caprichados, vitamina de açaí e cachorro-quente. O diferencial do espaço é o tempo de entrega. Os pedidos ficam prontos em até 20 minutos e sempre têm muito sabor. Não há quem não conheça o estabelecimento na região.





Preços: a partir de R$ 15





Endereço: Av. Sinfrônio Brochado, 1110 - Barreiro





Horário de funcionamento:

Terça à sexta - 18h00 às 00h00

Sábado e domingo - 18h00 às 02h30









Celsinho Bistrô

Pizza de carne de sol com catupiri (muçarela, carne de sol, catupiri e orégano) é campeã de pedidos no Celsinho Bistrô (foto: Divulgação/Celsinho Bistrô)



O restaurante possui um cardápio para todos os estilos e gostos, composto por porções, risotos (camarão, alho-poró e limão siciliano), caldos e diferentes opções de massas (espaguete, cannelloni, fagottini, nhoque, rondelli, tortellini e lasanhas).





Apesar de ter esse tanto de opções, as pizzas são o principal atrativo do lugar. São mais de 20 opções de sabores, como quatro carnes (lombo canadense, bacon, presunto, calabresa) e camarão com catupiri. O ambiente tranquilo, aconchegante e bem localizado, na avenida principal do Barreiro, é uma ótima opção para quem busca um lugar para jantar com preços acessíveis.





Preços: pizzas a partir de R$ 39





Endereço: Av. Sinfrônio Brochado, 1237 - Barreiro





Horário de funcionamento:

Domingo a quinta-feira - 17h às 00h

Sexta-feira e sábado: 16h às 01h









Espetinho do Boi

Esspetinho do Boi movimenta Barreiro com participação no Comida di Buteco com prato 'Revelação do boi' (costela bovina ao molho de páprica com mandioca deitada na manteiga, temperada e salpicada com cheiro verde e pimenta biquinho) (foto: Divulgação/Espetinho do Boi)



Em um espaço caseiro e tranquilo, o estabelecimento é uma ótima opção para o famoso happy hour com os amigos. Arejado, perfeito para se sentar, comer tira-gostos e beber uma cerveja gelada no tradicional copo lagoinha.





O bar participou pela primeira vez este ano do Comida di Buteco com o prato “Revelação do boi” (costela bovina ao molho de páprica com mandioca deitada na manteiga, temperada e salpicada com cheiro verde e pimenta biquinho) e conta com um cardápio com porções saborosas e opções de comida mineira.





Preços: porções a partir de R$ 18,50





Endereço: Rua São Paulo da Cruz, 357 - Santa Helena





Horário de funcionamento:

Domingo a quinta-feira - 17h às 00h

Sexta-feira e sábado: 16h às 01h









Já Tô Inno

Prato 'Di cara' (maçã de peito cozida com alho-poró acompanhada por muçarela e creme de cará com cenoura e casquinha de parmesão) tira sorrisos de clientes com apresentação divertida e criativa no restaurante Já Tô Inno (foto: Divulgação/Já Tô Inno )



Destaque no Comida di Buteco, o restaurante foi campeão em 2014, 2015 e 2016; vice-campeão nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021. Tradição desde 1996, ele é passado de geração para geração, sem perder a qualidade e a essência de fazer a boa comida mineira.





Os pratos de destaque do restaurante são o famoso “Bolo de Bacon” (composto por purê de batata, acém desfiado e creme de queijo com alho-poró envolvidos por mais de 20 fatias de bacon). Acompanha batata palha caseira. Ao passar por lá, não deixe de experimentar o “Di cara” (maçã de peito cozida com alho-poró acompanhada por muçarela e creme de cará com cenoura). Com apresentação chamativa e divertida, o prato é montado no formato de um rosto, com olhos, boca, cabelos e chapéu de casquinha de parmesão.





Preços: a partir de R$ 23,90





Endereço: Rua Benjamim Dias, 379 - Barreiro





Horário de funcionamento:

Segunda-feira a sexta-feira - 17h30 às 23h

Sábado - 15h30 às 22h30









Lounge Games Bar

Lounge Games Bar une jogos eletrônicos com saborosas comidas e drinques, em ambiente com decoração criativa e despojada (foto: Divulgação/Lounge Games Bar)



Novo na região, com apenas dois anos de funcionamento, o restaurante chega com uma proposta diferente. O espaço instagramável, com uma decoração perfeita para tirar fotos, possui computadores gamer, Xbox e PlayStation.





O lugar é ideal para se reunir com os amigos, disputar diferentes jogos e ainda comer e beber. No cardápio, há o combo “Lounge Games” (fritas, anéis de cebola empanada, linguiça defumada, bacon, medalhão de frango e muçarela) e opções de drinques com e sem álcool. O atendimento é rápido e as porções bem servidas.





Preços: porções a partir de R$ 29,90





Endereço: Rua Eduardo Carlos 338, Milionários





Horário de funcionamento: Terça-feira à quinta-feira - 18h às 23h Sexta-feira e sábado - 16h às 00h Domingo - 16h às 23h

Contato: - (31) 97572-3282 @loungegamesbh - (31) 97572-3282





Mabel Lanches

Mabel Lanches é destaque no Barreiro há mais de 20 anos por seus sanduíches com as chamativas 'torres' de bacon (foto: Divulgação/Mabel Lanches)



Considerado patrimônio histórico do Barreiro, o restaurante é o point ideal para os amantes de bacon. Há mais de 20 anos, a lanchonete atrai diversos clientes para comer os famosos hambúrgueres com a saborosa e chamativa torre de bacon.





O espaço caseiro conta com um atendimento atencioso e um cardápio com muitos tipos de hambúrgueres, dentre eles, até dez opções de sanduíches com bacon. A carne suína vem em uma porção caprichada, bem passada e temperada, criando uma “torre” acima do sanduíche.





Preços: a partir de R$ 18,50





Endereço: Rua Antônio Teixeira Dias, 1840 - Teixeira Dias





Horário de funcionamento:

Quarta-feira a domingo das 18h30 às 22h30









Marciano

Novidade no Barreiro, o Marciano insere no cardápio rodízio de mini hambúrguer artesanal e fondue de mini hambúrgueres (foto: Divulgação/Marciano )



Para quem gosta de hambúrguer e quer sair do tradicional, o restaurante que existe desde 1988 é uma boa opção. O destaque do espaço são: o rodízio de mini hambúrguer artesanal, disponível somente às quarta-feiras, com fritas e refrigerante à vontade e o fondue de mini hambúrgueres (seis unidades acompanhadas pelo creme de cheddar ou quatro queijos e bacon triturado).





O cardápio do restaurante, que tem decoração aconchegante e espaço kids, ainda tem pizzas, pastéis salgado e doce, batata recheada e porções.





Preços: a partir de R$ 22,90





Endereço: Rua Antônio Teixeira Dias, 1920 - Teixeira Dias





Horário de funcionamento:

Todos os dias - 18h às 00h30









Pizzaria do Bigode

Há mais de 25 anos a Pizzaria do Bigode é referência em pizzas saborosas, picanhas suculentas e atendimento atencioso ao público (foto: Divulgação/Pizzaria do Bigode)



A pizza mais famosa da região fica em um ambiente bastante familiar, dividido em três salões, um playground e estacionamento. Inaugurada em 1996, o nome do espaço faz homenagem ao dono, que possui um charmoso bigode e cuida pessoalmente de tudo. Além de passar de mesa em mesa conversando com todos os clientes, o pizzaiolo não deixa ninguém ir embora sem antes ganhar um pirulito de coração.





O foco do restaurante são as saborosas pizzas e suas mais 25 opções de sabores, entre a “Portuguesa do Bigode” (muçarela, presunto, calabresa, bacon, cebola, azeitona, palmito, milho, pimentão, tomate, frango, orégano e ovo). Porém, outro pedido bastante famoso é a picanha suculenta. Importada, maturada e escolhida a dedo pelo Bigode, ela chega à mesa ainda na chapa, acompanhada por arroz, farofa, fritas e vinagrete. Uma porção caprichada e ótima opção de jantar.





Preços: pizzas a partir de R$ 26,90





Endereço: Avenida Julio Mesquita, 178, Tirol





Horário de funcionamento:

Segunda a domingo - 17h às 00h

Sábado - 17h às 00h30









A Região do Barreiro

Composta por 54 bairros e 18 vilas, segundo dados mais atuais da Prefeitura de Belo Horizonte, a Região do Barreiro é praticamente uma cidade independente dentro da capital mineira. Há na região shopping, pista de skate, igrejas, viaduto das artes e cinema.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves