Onde comer no Santa Tereza? Veja lista de bares e restaurantes

Pratos saborosos e ambiente agradável e colorido compõem a experiência no Nicolau Bar da Esquina (foto: Nicolau Bar da Esquina/Divulgação)

Conquistando os corações das gerações, o bairro tem muitas opções de entretenimento para as mais variadas idades e estilos. Cinema, bar temático, praça, restaurante familiar e point para encontro com os amigos atraem belo-horizontinos de várias partes da cidade.



O Estado de Minas preparou uma lista com bares e restaurantes para quem deseja conhecer o Bairro Santa Tereza através da comida. Confira!

Ajê Bistrô Bar

O menu do Ajê Bistrô Bar reúne pratos internacionais com aplicação de técnicas francesas (foto: Ajê Bistrô Bar/Divulgação)

Alta gastronomia e decoração vintage. O estabelecimento, que surgiu em 2020, conta com criações semanais e menus temáticos do proprietário e chef David Faria. Embora tenha diversos pratos autorais que fazem muito sucesso, tem como atrações principais iguarias como caviar, foie gras, trufas brancas e negras, lagostas do Pacífico, camarões tigres, carabineiros, centollas e muito mais.





O espaço é intimista e exclusivo, com identidade própria, cercado por arte e antiguidades. Artigos do século 17, como louças das companhias das índias da Dinastia Ming à Dinastia Qianlong, compõem a decoração. Também há no acervo permanente da casa peças catalogadas que pertenciam à realeza e à nobreza europeia e brasileira.





Endereço: Rua Dores do Indaiá, 96

Horário de funcionamento:

Quarta-feira e quinta-feira: 13h às 23h

Sábado: 13h às 23h

Domingo: 13h às 17h

Bar da Gabi

O frango marinado na cerveja com polenta frita e quiabo flambado na cachaça é um dos destaques do Bar da Gabi (foto: Bar da Gabi/Divulgação)



Um quintal aconchegante no coração do Santa Tereza. O estabelecimento conta com um espaço agradável e uma decoração pensada com carinho. Com foco na mineiridade e no que há de melhor nela, as comidas e drinques são artesanais e feitos com produtos locais.





Dentre os pratos de destaques do cardápio, a língua é um espetáculo à parte e, para os apreciadores, traz grande felicidade. Fica 36 horas defumando e é acompanhada por uma baguete quentinha e cogumelos. O frango com quiabo desconstruído também chama atenção, sendo composto por: frango marinado na cerveja, polenta frita e quiabo flambado na cachaça.





Endereço: Rua Silvianópolis, 197

Horário de funcionamento:

Sexta-feira: 19h às 00h





Bar do Orlando Um dos mais antigo de BH, Bar do Orlando tem itens de mercearia e diversas opções de tira-gostos (foto: Bar do Orlando/Divulgação)

Há mais de 100 anos no Santê. Ativo desde 1919, o bar é considerado o mais antigo de BH, tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural da cidade. Tradicional boteco mineiro raiz, o espaço mudou pouco com o tempo, mas manteve sua essência.

Nos dias de hoje, o estabelecimento conta com prateleiras que acomodam itens de mercearia, que vão desde sabão em pó a enlatados. O cardápio é composto por diversos tira-gostos, como: porção de batatas assadas, torresmo de barriga e linguiça da roça com batata, além de espetinhos.

Contato: (31) 99954-6101 | (31) 99954-6101 | @bardoorlandobh Endereço: Rua Alvinópolis, 460 Horário de funcionamento: Quarta- feira e quinta-feira: 16h30 às 00h Sexta -feira: 16h às01h Sábado: 13h à 00h

Bar e Museu Clube da Esquina

O cardápio do Bar e Museu Clube da Esquina é nostálgico e tem gosto de Minas (foto: Bar e Museu Clube da Esquina/Divulgação)



Patrimônio histórico do bairro, o bar é decorado em homenagem ao Clube da Esquina, um dos principais movimentos da música popular brasileira, que reuniu grandes nomes, como: Milton Nascimento, Wagner Tiso, os irmãos Lô e Márcio Borges, Fernando Brant, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta e Paulo Braga.





O estabelecimento é decorado com fotos, escritos e discos que relembram os velhos tempos do Clube da Esquina.



O cardápio também traz essa nostalgia, já que os pratos são relacionados ao movimento musical. Entre eles, Coração de Estudante (iscas de filé de frango refogada ao molho dois queijos), La Bituca (mini quibe com limão e geleia de abacaxi com pimenta) e Vento de Maio (caponata de berinjela com pimenta, cebola, nozes, azeite e damasco).





Endereço: Rua Paraisópolis, 738

Horário de funcionamento:

Terça-feira a sexta-feira: 18h às 00h

Sábado: 12h às 00h

Domingo: 12h às 17h

Birosca S2

Surubim com pamonha, quiabos tostados, farofa de pão, creme de iogurte e glace de porco do Birosca (foto: Birosca/Divulgação)



Bistrô colorido e charmoso no coração do Santê. Primeiro restaurante da chef Bruna Martins, o estabelecimento é um mergulho na culinária mineira com um olhar atento para a importância das mulheres. A equipe de cozinha é exclusivamente feminina.





O ambiente foi montado para ser um aconchegante e com gostinho de casa da avó. Não só na teoria, muitas das receitas usadas no bistrô foram retiradas de livros da mãe e das avós da chef, como o "Ravioloni e Barriga", uma mistura de Minas com a Itália. Raviólis recheados com creme de milho, gema de ovo e queijo parmesão d'Alagoa são servidos com uma suculenta barriga de porco assada e uma deliciosa demi-glace de carne.





Endereço: Rua Silvianópolis, 483

Horário de funcionamento:

Quarta-feira a sexta-feira: 18h às 23h

Sábado: 12h às 23h

Domingo: 12h às 16h

Bolão

O espaguete mais famoso do Santa Tereza é servido no Bolão há mais de 61 anos (foto: Marina Fernandes/Sou BH/Divulgação)



O Rei do Espaguete. Tradição em BH há mais de 61 anos, o estabelecimento fica no coração do Santa Tereza e atrai clientes para comer o tradicional "Spaghetti do Bolão". Outro destaque do bar é o "Rochedão", com arroz, feijão, batata, bife e ovo.





O estabelecimento, que fica na praça principal do bairro, é frequentado por pessoas de todas as idades e estilos, sendo ideal para reunir toda família em um super almoço ou assistir ao futebol de quarta-feira tomando uma cerveja gelada.





Endereço: Praça Duque de Caxias, 288

Horário de funcionamento:

Segunda-feira e quinta-feira: 11h às 01h

Sexta-feira e sábado: 11h às 04h





Bolota's Bar

Segunda-feira é dia de espetinho e cerveja gelada no Bolota's Bar (foto: Bolota's Bar/Divulgação)



Cerveja gelada e tira-gostos mineiros. Com o objetivo de envolver os clientes com uma atmosfera de mercearia antiga, o espaço é decorado com diversos artigos de época. Na parte externa, as tradicionais mesinhas de plástico na calçada.





O grande diferencial da casa está na qualidade da comida. Os cozinheiros foram treinados e são diariamente acompanhados pelo Bolota, referência em gastronomia raiz na capital mineira. O carro-chefe de casa é a famosa "Prexeca", bolinho de carne de boi, pernil e bacon. Há também uma bela estufa com diversos tira-gostos que dão água na boca de quem passa por lá.





Endereço: Rua Mármore, 397

Horário de funcionamento:

Segunda-feira a sábado: 11h às 00h

Domingo: 10h às 22h

Capitão Leitão

Servido no Capitão Leitão, o Leitão à Bairrada foi eleito uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa (foto: Nereu Jr/Divulgação)



Viagem pela gastronomia de Portugal. O restaurante comandado pelo chef Cristóvão Laruça traz a Minas Gerais comidas contemporâneas do seu país.





O cardápio conta com pratos elaborados a partir da carne de leitão. A cozinha aberta faz com que os clientes assistam ao preparo de embutidos e defumados típicos de diferentes regiões do país português. A sugestão da casa é sempre o Leitão à Bairrada (carne suína temperada com sal, pimenta e vinho e costurada diretamente no espeto, no qual é assada à brasa do fogão a lenha). Os pedaços servidos aos clientes são acompanhados por batata frita ou cozida e salada.





Endereço: Rua Silvianópolis, 364

Horário de funcionamento:

Terça-feira e quarta-feira: 18h às 23h

Sexta-feira e sábado: 12h às 23h

Domingo: 12h às 16h30

Fundos da Floresta Bar

O bar temático Fundos da Floresta tem no cardápio muitas opções de tira-gostos (foto: Fundos da Floresta Bar/Divulgação)



Bar temático que transporta o público para o mundo encantado das fadas, bruxas, duendes e gnomos. O estabelecimento leva os clientes por uma experiência mágica entre os quatros espaços da casa: Coven das bruxas (ambiente de entrada do bar, como se fosse um "camarote"), Reino da Malévola (ambiente de cima), Floresta Encantada (ambiente principal, onde está o palco) e Contos das Fadas (ambiente lateral, com boa interatividade com a música ao vivo).





Entre as muitas opções de tira-gostos, o mais pedido é o tradicional contrafilé com fritas, com o acréscimo de queijo e bacon. Às sextas e sábados de Lua Cheia, no intervalo da música ao vivo, acontece o Ritual de Lua Cheia, uma apresentação à parte, em que uma Bruxa Madrinha da casa conta histórias em formato de dança.





Endereço: Rua Paraisópolis, 855A

Horário de funcionamento:

Sexta-feira e sábado: 19h às 2h

Iracema Bistrô Bar

Suculenta galinhada acompanhada de três medalhões de quiabo no bacon, do Iracema Bistrô Bar (foto: Iracema Bistrô Bar/Divulgação)



Restaurante antigo com comida afetiva. Num casarão da década de 1930, o estabelecimento conta com parte interna aberta, onde o piso de taco e a parede de tijolinhos estão preservados. Ambiente como a casa de vó, com comida saborosa, cerveja gelada, bons e bonitos drinques e música ao vivo todos os dias.





O cardápio é composto por muitas opções. Tulipa marinada na cerveja acompanhada por onion rings e batata frita é o carro-chefe de casa. Parmegiana de tilápia, chips de jiló (jiló empanado com parmesão mais molho de pimentão) e coxinha de moranga com rabada também são grandes atrações do cardápio.





Endereço: Rua Almandina, 56

Horário de funcionamento:

Quarta-feira a sexta-feira: 18h à 0h

Sábado: 12h à 0h

Domingo: 12h às 19h

Nicolau Bar da Esquina

No cardápio do Nicolau Bar da Esquina, há itens com influência da culinária Tex Mex (foto: Nicolau Bar da Esquina/Divulgação)



Pratos saborosos e ambiente agradável e colorido são característicos do restaurante. O cardápio é criado pelo chef Leo Paixão, enquanto quem assina a carta de drinques é o bartender Uanderson Fernandes.





No cardápio atual, há itens com influência da culinária Tex Mex, como tacos de milho criolo adocicado com recheios variados. E tem também o cheesecake de queijos mineiros com sorvete de caramelo, que é um sucesso. Entre os pratos mais pedidos, está o torresmo de barriga com caramelo de missô (desde o surgimento do bar) e o croquete de rabada com aioli.





Endereço: Rua Pouso Alegre, 2217

Horário de funcionamento:

Terça-feira a sexta-feira: 19h às 00h

Sábado: 17h às 01h

Domingo: 12h às 17h

Parada do Cardoso

Parada do Cardoso: pizzaria com sabores diferentes e inovadores no coração do Santê (foto: Parada do Cardoso/Divulgação)



Pizzaria para fugir dos sabores tradicionais. O estabelecimento conta com mais de 20 anos de história e um menu com opções diferentes, criadas pelos proprietários e também pelos clientes da casa. Entre as sugestões, a Imperial (muçarela especial, peito de peru, cream cheese, geleia de amora, manjericão e pimenta rosa) e a Flor de Lótus (muçarela especial, queijo brie, presunto parma, geleia de damasco, castanha de caju e hortelã).

Se você gosta de doce, não deixe de experimentar a pizza de banana com canela + sorvete de creme (muçarela, banana caturra, canela e sorvete de creme),





A pizzaria fica localizada ao lado da antiga parada de trem, a Estação Parada do Cardoso. Dentro dela, ainda há uma trilha sonora nostálgica do barulho dos trens passando sobre os trilhos.





Endereço: Rua Dores do Indaiá, 409

Horário de funcionamento:

Domingo a quinta-feira: 17h às 00h

Sexta-feira e sábado: 17h às 01h

Protótipo

Boas cervejas, drinques saborosas e comidas gostosas compõem o cardápio do Protótipo (foto: Protótipo/Divulgação)



18 opções de chopes artesanais e cerca de 30 rótulos de cervejas são o diferencial do estabelecimento. Para quem não é muito fã de chope nem cerveja, o espaço conta com uma excelente carta de coquetéis.





O cardápio de comidinhas também chama a atenção. Os pastéis de lagarto (pastéis de ragu de lagarto na cerveja stout com requeijão de raspa, acompanhados de geleia de maçã) e a clássica batata-peixe (tirinhas de tilápia empanadas no fubá com batatas rústicas e molho ranch da casa) entram nos mais pedidos.





Endereço: Rua Professor Galba Veloso, 206

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta-feira: 18h às 00h

Sexta-feira e Sábado: 18h às 01h

Domingo: 16h às 22h

Soul Jazz Burguer

Soul Jazz Burguer: os hambúrgueres conquistam os clientes pela diversidade (foto: Soul Jazz Burguer/Divulgação)



Há cinco anos na Pampulha, a hamburgueria “nada convencional” abriu seu segundo espaço no Santa Tereza em 2022. Os hambúrgueres smash ou tradicionais conquistam os clientes por sua diversidade, com itens como camarões, guacamole, creme de cogumelos e sticks de queijo canastra empanados. A diversidade de petiscos e comidinhas vegetarianas também chama a atenção. A produção própria de todo o cardápio garante uma experiência única ao paladar.





O espaço com temática de jazz e shows ao vivo atrai casais e famílias, que podem aproveitar uma ampla cartela de drinques, além do open wine na quarta-feira por R$ 52.





Endereço: Rua Conselheiro Rocha, 2809

Horário de funcionamento:

Terça Feira a domingo: 17h às 23h

Taberna Santê

O cardápio da Taberna Santê vai das refeições pequenas aos banquetes completos (foto: Taberna Santê/Divulgação)



Bar temático com decoração no estilo medieval. A Taberna Santê tem diversão garantida, sendo frequentada por desde os mais jovens aos mais velhos. Comida boa, música de qualidade e as bebidas mais geladas do Reino são adjetivos que acompanham o restaurante.





O cardápio conta com refeições pequenas à banquetes completos, como: Delícias do Reino: Carne Seca com Abóbora (bolinhos de carne seca com abóbora, acompanhados por molho de mostarda e mel), Barbaridade Mineira: Taberna (chapa mista com contrafilé, costelinha de porco frita, torresmo de barriga e batatas rústicas) e Rainha dos Dragões (coxinhas da asa de frango empanadas, acompanhadas de sour cream e molho picante). Há também torres de batatas fritas com queijo e bacon.





Endereço: Rua Salinas, 2113

Horário de funcionamento:

Quarta-feira à sábado: a partir de 18h

Temático

O Temático mistura as gastronomia nordestina e mineira desde 1999 (foto: Temático/Divulgação)



O bar mistura as gastronomias nordestina e mineira desde 1999. Famoso no bairro, utiliza o método “entretenimento de comida”, oferecendo comida farta e com boa qualidade.





Entre os destaques do cardápio, estão o Temático nordestino (arroz branco, carne serenada, macaxeira cozida, tomate e feijão-de-corda), o Temático mineiro (arroz branco, tropeiro, pernil assado e dois ovos fritos) e o Galeto Temático (farofa de ovos, arroz com alho, batata palito e salada de alface e tomate).





Endereço: Rua Pirite, 187

Horário de funcionamento:

Quarta-feira a sexta-feira: 17h às 00h

Sábado: 10h às 00h

Domingo: 10h às 18h

Palco da boemia mineira, o Santa Tereza, conhecido carinhosamente como “Santê”, é um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte e se destaca por ter na sua história grandes nomes da música popular brasileira, como Clube da Esquina, Sepultura e Skank. Outro diferencial é a diversidade de opções gastronômicas, entre restaurantes e bares.