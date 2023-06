Esfriou? Dicas de 8 lugares para comer fondue

687

Fondue de chocolate do restaurante Paladino (foto: Nereu Jr/Divulgação)

Com origem na Suíça, o prato, cujo conceito é submergir comida em queijo derretido e calda de chocolate, foi visto no Brasil, pela primeira vez, por volta de 1974, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, foi sendo adaptado e aprimorado pelos brasileiros, se tornando um queridinho do inverno em todo país.





Pensando nisso, o Estado de Minas montou uma lista com 8 lugares em Belo Horizonte e região para comer fondue. Conheça e experimente opções de receitas tradicionais e criativas.

Amadís

O fondue de queijo do Amadís é companhado de filé-mignon, frango empanado, coxinha de frango e catupiry, batata ondulada, pão ciabatta e palmito (foto: Amadís/Divulgação)



Entre as opções de fondue doce, tem o de chocolate ou Ninho com Nutella (acompanhado de frutas, churros de doce de leite e farofinha de biscoito), por R$ 80. O combo salgado e doce sai a R$ 198. Quer comer fondue sem precisar fazer a carne? Esse é o diferencial do Amadís. As porções de carne já chegam prontas para serem servidas na mesa. A opção de fondue de queijo (acompanhado de filé-mignon, frango empanado, coxinha de frango e catupiri, batata ondulada, pão ciabatta e palmito) custa R$ 130.Entre as opções de fondue doce, tem o de chocolate ou Ninho com Nutella (acompanhado de frutas, churros de doce de leite e farofinha de biscoito), por R$ 80. O combo salgado e doce sai a R$ 198.





As duas unidades do Amadís ficam em esquinas charmosas e têm ambientes aconchegantes. Nos fins de semana, tem música ao vivo.





Endereços: Rua Vitório Marçola, 160 - Anchieta e Avenida Fleming, 480 - Ouro Preto

Bendito Deck Bar

O Bendito Deck Bar trabalha com uma sequência completa de fondue a partir de R$ 134 (foto: Bendito Deck Bar/Divulgação) O Bendito Deck Bar trabalha com uma sequência completa de fondue (queijo suíço, carne e chocolate belga ou Ninho com Nutella), a partir de R$ 134. Já as porções avulsas custam a partir de R$ 94.





Com foco em casais, o ambiente interno é composto por luz de velas, decoração baixa e romântica. O estabelecimento não realiza entrega, funcionando somente presencial e com reserva antecipada obrigatória.





Endereço: Avenida José Luís da Cunha, 120 - Alvorada, Contagem

Frat Melt House

A proposta do Frat Melt House é mergulhar o hambúrguer numa caneca recheada de queijo (foto: Frat Melt House/Divulgação)





O cardápio do espaço conta com 13 opções de hambúrgueres artesanais, de variados tamanhos, disponível também no iFood.





Endereço: Avenida Fleming, 1187 - Ouro Preto

Lu Cakes

O fondue de brownie da Lu Cakes é ideal para duas pessoas (foto: Lu Cakes/Divulgação) Opção para fugir dos tradicionais! O fondue da Lu Cakes é feito de brownie, no formato de coração, com opção de recheio preto e branco. Ideal para duas pessoas, a sobremesa é acompanhada de morangos, uva, marshmallow, pedaços de brownie e uma calda de chocolate. Tudo por R$ 69.





Localizada no Buritis, em BH, a confeitaria fica em um espaço bem decorado, confortável e aconchegante, com muitas opções de doces e sobremesas criativas.





Endereço: Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, 388 - Buritis

Marciano

Seis mini burgers, queijo e bacon triturado compõem o fondue do Marciano (foto: Marciano/Divulgação) Criatividade e explosão de sabores fazem parte do fondue de mini burgers. Por R$ 99, o combo serve duas pessoas, com seis unidades de hambúrgueres acompanhados de cheddar cremoso ou quatro queijos e bacon triturado. Tem também o fondue de chocolate com dois mini burgers de morango com Nutella.





Inaugurado em 1985, o restaurante fica na região do Barreiro e mantém uma lista de clientes fiéis ao cardápio.





Endereço: Rua Antônio Teixeira Dias, 1920 - Teixeira Dias

Paladino

O fondue de queijo do restaurante Paladino é servido com legumes, pão de queijo, goiabada e pão folha (foto: Nereu Jr/Divulgação) Na temporada de inverno, o estabelecimento chega com um cardápio repleto de comidas quentes e saborosas. Entre elas, o fondue de carne (bombom de alcatra e copa lombo de porco acompanhados de cinco molhos), queijo da Serra da Mantiqueira (com legumes do dia, pão de queijo, goiabada, pão folha feito na casa) e chocolate (acompanha churros, doce de leite, frutas e brownie feito na casa). Você pode pedir as porções a la carte ou o rodízio completo de fondues, que custa R$ 160.





As porções são servidas em utensílios esmaltados, cobre e pedra sabão. A casa toda é aquecida com fogareiro de ferro e com uma decoração romântica de vela.





Endereço: Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas

Topo do Mundo

No Topo do Mundo, você come um delicioso fondue enquanto aprecia uma bela vista da cidade (foto: Topo do Mundo/Divulgação)



O fondue de queijo é composto por um blend de queijos derretidos acompanhados de pão, legumes e goiabada e tem o preço de R$ 165,99. Já o de chocolate e frutas (acompanha biscoitinhos e marshmallow) custa R$ 119,99. Imagina comer um delicioso fondue e, de quebra, ter a vista do ponto mais alto da cidade? No restaurante Topo do Mundo, os fondues de carne são servidos em dois formatos: para cozimento da carne em consommé à base de vinho tinto ou na chapa de pedra sabão. Ambas as versões são acompanhadas de pães e seis tipos de molhos e custam R$ 186,99.O fondue de queijo é composto por um blend de queijos derretidos acompanhados de pão, legumes e goiabada e tem o preço de R$ 165,99. Já o de chocolate e frutas (acompanha biscoitinhos e marshmallow) custa R$ 119,99.





O restaurante não trabalha com serviço de entrega. O consumo é apenas no local, para que o cliente possa desfrutar da experiência do fondue, compartilhado em local de clima ameno e um belo visual.





Endereço: Rua Sen. Milton Campos, 145 - Vila Castela, Nova Lima

Vila Chalezinho

O Vila Chalezinho tem no cardápio opção de fondue a la carte ou a tradicional sequência (foto: Vila Chalezinho/Divulgação) Em um ambiente encantador, com luz baixa e piano todos os dias, o Vila Chalezinho tem no cardápio opção de fondue a la carte a partir de R$ 88 ou a tradicional sequência (queijo, carne e chocolate) por R$ 157 por pessoa (durante a semana) e R$ 178 aos fim de semana.





O cliente tem a opção de pedir pelo iFood ou comer no estabelecimento, que tem formato de chalé.





Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 132 - loja 5 - Vila da Serra, Nova Lima

